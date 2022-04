Réflexion sur les aménagements nécessaires à la Savane

L’ancienne mandature a lancé deux projets dans le quartier de la Savane, la construction d’un collège d’une capacité de 900 élèves et celle d’un centre aquatique. En parallèle, elle a souhaité «réaliser les infrastructures nécessaires à leur bonne desserte et à leur fonctionnement».

Elle a ainsi réfléchi à «un projet global permettant de rénover, créer des réseaux et des voiries afin de promouvoir les modes doux et fluidifier le trafic sur la route principale de l’île». L’objectif étant d’optimiser la circulation depuis le rond-point d’Agrément jusqu’au rond-point de Hope Estate en favorisant notamment le partage de la voirie pour tous les usagers et les transports en communs.

Plusieurs idées d’aménagement ont été suggérées : la réfection de la RN 7 avec un trottoir, créer un rond-point devant la caserne des pompiers, la réfection de l’impasse Felix Choisy et de ses réseaux.

Est aussi envisagée la création d’une nouvelle voirie et des réseaux depuis l’impasse Felix Choisy jusqu’à la RN7 en passant devant le centre aquatique et le collège 900. Elle comprendra une voie de circulation double sens, un l’éclairage public, une piste cyclable, un trottoir et des places de stationnement.

L’ancienne mandature avait évalué le budget pour ce projet à 11 millions d’euros.

L’ensemble de ces aménagements doit être formalisé dans un schéma directeur des circulations entre les ronds-points d’Agrément et d’Hope Estate. La Collectivité vient de lancer un marché public pour sélectionner un maître d’œuvre qui sera en charge de la rédaction de ce document.

