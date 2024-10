RANDONNEE : Le Family Trail fait son grand retour vendredi 4 octobre

Bonne nouvelle pour les amoureux d’une belle randonnée en pleine nature, le Family Trail est de retour ce vendredi 4 octobre à Bellevue.

Les enfants comme les adultes sont invités à rejoindre l’équipe Dream of Trail SXM aux Jardins de Bellevue pour une balade d’environ 1h30 (départ prévu à 17h15). Le niveau de difficulté sera de 2,5 sur une échelle de 5.

Attention à porter de bonnes baskets, y compris les enfants. Prendre de l’eau pour chacun.e, des encas sucrés ou salés et sa lampe (frontale de préférence).

Si vous avez été séduit par cette ambiance familiale et bon enfant, vous pourrez revenir chaque vendredi avec un abonnement annuel par famille.

Les lieux de rendez-vous et infos seront publiés chaque début de semaine sur la page Facebook : Dream of Trail SXM.

L’équipe Dream of Trail SXM vous attend nombreux vendredi ! _AF

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter