Equipements sportifs : Installation de 5 espaces de musculation urbaine pour les adeptes du Street Workout

La Collectivité de Saint-Martin poursuit ses engagements au service de la Jeunesse. L’institution a ainsi décidé de répondre à la demande des jeunes du territoire, qui face à la recrudescence des adeptes de Street Workout, étaient soucieux d’avoir à disposition des espaces dédiés à la musculation urbaine.

Les premières installations ont vu le jour, il y a 5 ans, sur le Front de Mer de Marigot, avec notamment le concours du Conseil Territorial des Jeunes (CTJ) qui souhaitait accompagner la création d’une association. Le club Team Alpha a alors été créé, afin de structurer la pratique de la musculation urbaine sur le territoire de Saint-Martin. En mai 2017, le club Team Alpha, en partenariat avec le Conseil Territorial des Jeunes (CTJ), la Fédération caribéenne de Street Workout, l’association Jeunesse Soualiga et la Collectivité de Saint-Martin, ont pris part à l’organisation de la Coupe caribéenne de Street Workout, qualificative pour les championnats du monde.

Face à la demande toujours plus grande, la Collectivité a livré un second espace de Street Workout sur le secteur de Friar’s Bay, en décembre 2019. Très vite la structure a été prise d’assaut par les jeunes du quartier, de plus en plus nombreux à pratiquer ce sport de fitness.

Compte tenu de l’engouement des sportifs jeunes et moins jeunes, la Collectivité prévoit d’installer 5 nouveaux espaces de Street Workout sur l’ensemble du territoire. Un appel d’offres a été lancé début décembre 2021, les offres sont actuellement en cours d’analyse. La notification au prestataire retenu dans le cadre de cet appel à concurrence, sera réalisée début janvier 2022.

Ainsi, la Collectivité va procéder à l’installation de 5 nouveaux espaces de Street Workout intergénérationnels dans les secteurs suivants :

• Sandy-Ground, près de l’ancienne MJC

• Plateau sportif de Concordia (près de l’ancienne médiathèque)

• Plateau sportif de la Savane, à l’entrée de Grand-Case

• Espace culturel de Colombier, au fond du village

• Plateau sportif de Spring, à Quartier d’Orléans

Ces réalisations s’inscrivent dans la continuité des politiques publiques menées en faveur de la jeunesse du territoire. Elles sont cofinancées à hauteur de 50% par l’Etat, dans le cadre du Contrat de Convergence et de Transformation (CCT), et 50% par la Collectivité de Saint-Martin. La durée des travaux sera de 5 mois.

La livraison du matériel est prévue à la fin du deuxième trimestre 2022.