Quatrième renvoi de l’affaire Jeffry/Benet/ observatoire de santé

C’est finalement en septembre 2021 que Louis Jeffry et Arnaud Benet seront jugés. Le premier est accusé de prise illégale d’intérêt et de détournement de fonds publics, le second de détournement de fonds publics.

Après une enquête qui a débuté en 2018, Louis Jeffry et Arnaud Benet ont été poursuivis en justice et convoqués devant le tribunal en mai 2019. Mais l’affaire a été renvoyée en octobre de la même année car leurs avocats ne pouvaient pas être présents.

Le 24 octobre, l’affaire a été renvoyée au 26 mars 2020. Cependant, en raison du confinement, l’audience a été annulée et reportée à ce jour du 21 janvier 2021.

Tous les protagonistes étaient présents mais, pour la quatrième fois, un renvoi a été prononcé à la demande cette fois du tribunal : les avocats lui ont envoyé leurs conclusions comprenant 300 pages la veille, un délai court qui n’a pas permis aux magistrats et au procureur d’en prendre connaissance. C’est pourquoi un renvoi au 23 septembre a été ordonné. (soualigapost.com)