Quartier d’Orléans : les projets de salle multi- activités et des promenades officiellement lancés

Ce mercredi 29 mars en matinée, une cérémonie de lancement de deux projets majeurs pour Quartier d’Orléans s’est déroulée en présence des officiels, à savoir la pose de la première pierre de la salle multi-activités et « des promenades de Quartier d’Orléans ». L’inauguration est prévue le 30 novembre 2023.

Alain Richardson, président de la Semsamar accompagné de Rudy Alexandre, son directeur des opérations à Saint-Martin, s’est dit très heureux de concrétiser ces projets d’amélioration et de changement du cadre de vie des résidences de Quartier d’Orléans : « Au cours de ces dernières années, la Semsamar a initié des programmes de réhabilitation des logements qui ont été lourdement impactés par le passage du cyclone Irma.

Nous avons décidé de profiter de cette occasion pour transformer ce handicap en atout avec le retour des services de proximité. Nous poursuivons donc la transformation du visage de ce quartier avec l’implantation de structures liées au développement économique via deux projets importants : les promenades de Quartier d’Orléans et la salle multi-activités pour la jeunesse et les résidents ».

Dans une dynamique de renforcer la vie associative et redorer l’image de ce quartier méritant, la salle multi-activités viendra offrir plus d’activités afin de répondre aux fortes attentes des habitants. Située au cœur de la Résidence Palmeraies, la salle multi-activités sera dotée de deux espaces : multisports et numérique, ainsi que des vestiaires et des douches. Pour un budget total de 2.580.000 € dont 63% des fonds européens, la salle multi-activités sera accompagnée des promenades de Quartier d’Orléans qui revaloriseront les abords des résidences Hirondelles, Palmeraies et Salines au travers d’espaces conviviaux et fonctionnels. La cérémonie s’est tenue en présence des officiels, Louis Mussington, président de la Collectivité qui salue l’initiative de la Semsamar d’élever le niveau de vie des résidents de Quartier d’Orléans, et de Fabien Sésé, secrétaire général de la Préfecture. Ce dernier a exprimé le plaisir collectif de l’État de voir la pose de la première pierre de ce double projet ambitieux : « Avec celui-ci, nous nous plaçons dans une opération globale de requalification du cadre de vie avec l’augmentation des services publics à Quartier d’Orléans tout en bénéficiant d’un financement spécialement destiné à accélérer des projets au service des habitants sur un délai très court, à consommer avant fin 2023 ». L’État, qui porte également le projet grâce à l’expertise d’Émilie Nahon, directrice de projet aménagement durable et résilient de Saint Martin, apportera son soutien en termes d’ingénierie et d’appui technique. Après les discours d’usage, Alain Richardson, Louis Mussington et Fabien Sésé se sont chargés de poser, chacun leur tour, leur première pierre qui officialise la construction de la salle multi-activités et le lancement des Promenades de Quartier d’Orléans. RDV le 30 novembre pour l’inauguration. _Vx

