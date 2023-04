SOCIÉTÉ : La Semaine des Artistes est lancée !

Du 11 au 15 avril, la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) organise la première édition de la Semaine des Artistes. Elle a débuté ce mardi 11 avril avec l’inauguration en présence des officiels et se poursuit aujourd’hui avec divers ateliers et rendez-vous individuels, jusqu’à ce samedi avec la grande conférence Art For Science.

En partenariat avec la Collectivité, la Préfecture, l’association la Condamine, la SACEM, Art For Science et la Maison des Artistes qui signe ici son premier déplacement dans les Antilles, la CCISM avait à cœur de remettre les artistes sur le devant de la scène. L’inauguration a débuté avec l’hymne de Saint-Martin interprété par la talentueuse Malaïka Maxwell. En présence, entre autres, de Fabien Sésé, secrétaire général de la préfecture, Dominique Démocrite Louisy, 3ème vice-présidente de la Collectivité, Valérie Damaseau, présidente de la commission culture, Charlotte Delsol, chargée des partenariats et du développement à La Maison des Artistes, Mélanie Dal Gobbo, co-fondatrice de l’association Art For Science et Pierre Benoit de la Condamine, Angèle Dormoy, présidente de la CCISM accompagnée de toute son équipe, s’est dite honorée d’accueillir le public venu en nombre pour un sujet aussi important que les artistes et leurs droits. Avec pour volonté d’organiser et de structurer la filière des artistes sur le territoire de Saint-Martin, la CCISM a fait appel à la Maison des Artistes pour participer à cette semaine : « c’est un signal fort pour nous, pour les pouvoirs publics, afin de démontrer que votre art a de la valeur et de la richesse. Il est temps de regarder nos artistes différemment et de les prendre au sérieux » déclarait Angèle Dormoy aux artistes présents, dont Kaël Fazer, designer graphique de Sandy Ground dont plusieurs œuvres étaient exposées dans la salle de conférence lors de l’inauguration de la semaine des artistes. Ce dernier a souligné l’importance d’avoir une visibilité sur les œuvres artistiques et d’inspirer les jeunes, en saluant les actions du collectif Wall Art Saint-Martin porté par Donovan Tremor et Espa. Lors de son discours, Fabien Sésé a renouvelé l’attachement de l’État à la culture et aux artistes du territoire, qui sont, pour lui, au centre de la création culturelle : « le statut des artistes est important, tout comme leur professionnalisation. Beaucoup de talents, y compris dans la jeunesse saint-martinoise, ne pensent pas spontanément en faire un métier alors que les perspectives d’avenir sont concrètes ». Charlotte Delsol de la Maison des Artistes qui compte 19.000 adhérents en France est ensuite intervenue pour présenter les différents statuts et droits des artistes sous forme de questions/réponses avec le public. La Semaine des Artistes se poursuit ce vendredi et ce samedi à la CCISM. _Vx

Infos (programme, inscriptions) : www.ccism.fr/sda

23 vues totales, 23 vues aujourd'hui