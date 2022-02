Protection animale : Demande de création en Outre-mer de services d’aides aux propriétaires d’animaux

L’abandon et la maltraitance des animaux sont de véritables problèmes sur l’île mais pas uniquement. A la Réunion, 75 000 chiens errants sont recensés.

«Cette situation occasionne de nombreux problèmes à la fois sanitaires et sécuritaires», commente Karine Lebon, députée de la Réunion, qui mise sur «la pédagogie ». Dans une question écrite adressée début février à la ministre de la transition écologique, l’élue suggère la mise en place de «dispositifs pédagogiques renforcés aussi bien pour les adultes que pour les enfants ». «La simple mise en place d’une campagne d’information à destination des adultes couplée à la favorisation d’interventions associatives au sein des écoles pourraient engendrer de nombreux changements de comportements actuels comme futurs », conçoit-elle.

Par ailleurs, elle demande au gouvernement la création, au sein des territoires ultramarins, de services d’aides aux propriétaires d’animaux et de police spécialisée dans les situations de maltraitance animale. Elle demande également à ce qu’une réelle politique de sensibilisation et de signalement soit mise en place afin de pallier en amont et à la source les phénomènes d’abandon comme de maltraitance.

Pour l’instant aucune réponse n’a été apportée.

