Prévision sargasses : Saint-Martin en risque moyen

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué le 8 juin dernier, Météo France place le niveau de risque à moyen pour les territoire de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Une menace d’échouement de sargasses est toujours d’actualité autour des Îles du Nord malgré une lecture difficile des dernières images satellite. Sur une échelle large en temps et en espace, les sargasses sont toujours présentes et les courants d’Est les font dériver vers les Iles du Nord. Les arrivées de sargasses ne sont pas prévues en grande quantité, cependant l’échouement de quelques petits radeaux reste possible. A l’est de l’arc Antillais, le bassin atlantique reste très largement concerné par la présence de nombreux bancs de sargasses. Au large de l’embouchure de l’amazone et de la Guyane, les sargasses deviennent plus nombreuses depuis quelques semaines. Concernant la tendance pour les deux prochaines semaines, vu l’immense réservoir de sargasses que constitue l’atlantique, les arrivages vont encore être particulièrement réguliers et l’ensemble de l’arc antillais conserve un risque d’échouement. _Vx

