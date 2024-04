Prévision sargasses : risque moyen pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce 15 avril 2024, Météo France place le niveau de risque à moyen pour les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Nombreux sont ceux qui ont constaté la présence plus importante de sargasses dans nos eaux et sur nos côtes. L’analyse effectuée par Météo France en fonction des images satellite des 13 et 14 avril derniers sur la zone Antilles/Guyane n’augure malheureusement rien de bon : le bassin est encore bien chargé en sargasses, à plus de 500km à l’est de l’arc antillais, de grands filaments se dirigent vers l’ouest. Un peu plus proches, à l’est et au nord-est de la Barbade à environ 300km des côtes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, deux autres zones denses en sargasses sont emportées par un courant instable, rendant leur déplacement incertain. Enfin, de vastes radeaux sont présents à l’est de Trinidad, bientôt emportés par le courant de sud vers les Antilles. Malgré les détections difficiles liées aux nuages en masse, l’analyse pour Saint-Martin et l’île sœur montre plusieurs filaments et radeaux de sargasses bien présents à l’est de deux îles françaises. Dans un flux de sud-est à est dominant, ils sont la source de plus ou moins petits arrivages parfois répétitifs sur le littoral exposé des deux îles. Les échouements vont donc se poursuivre au vu de la présence des sargasses dans les zones pouvant menacer les côtes antillaises à 15 jours. Le déplacement des nombreux filaments emportés dans des gyres reste néanmoins erratique et difficile à anticiper pour les experts. Mais une chose est sûre : la saison des sargasses est bel et bien installée et les services de la Collectivité ainsi que les prestataires chargés du ramassage et du nettoyage sont mobilisés. _Vx

