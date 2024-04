LOISIRS : Des dizaines de cerfs-volants dans le ciel de Galisbay

Avec pour objectif de faire revivre certaines traditions, la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS) organisait mercredi dernier de 9h à 11h un festival du cerf-volant sur le parking de Galisbay, avec, entre autres, les enfants participant aux centres d’accueil.

À l’occasion des vacances de Pâques et dans le cadre des accueils collectifs de mineurs, cette manifestation ouverte à tous accueillait 250 enfants du CTOS ainsi que des enfants des associations Nature is the Key (Sandy Ground) et Cobraced (Concordia) et des collégiens du Mont des Accords. En amont du festival, les équipes du CTOS et les enfants ont confectionné leurs cerfs-volants avec des matériaux récupérés que ce soit du papier journal, des buchettes de cocotiers, des feuilles de palmier, des piques à brochettes, du tissu, du fil de pêche ou à coudre, du scotch, de la colle et des autocollants. Le sourire et la fierté pouvaient se lire sur le visage des enfants venus présenter leur création et faire voler leur cerf-volant. Grâce au vent soutenu de mercredi dernier, le ciel de Galisbay s’est rempli de cerfs-volants personnalisés et colorés, dans une ambiance conviviale et festive, sans oublier la musique en fond sonore pour agrémenter le tout. Pour les enfants et les parents qui n’avaient pas de cerf-volant, ils ont néanmoins eu la possibilité de participer à ce très beau festival en réalisant leur cerf-volant sur place, grâce à l’atelier de confection. Porteuse du projet, la CTOS avait pour volonté de maintenir certains aspects traditionnels et culturels de Saint-Martin en faisant découvrir cette pratique aux plus jeunes et raviver les souvenirs des plus âgés. Plusieurs touristes se sont joints au groupe de la CTOS qui comptait également plusieurs enfants en situation de handicap, encadrés par le personnel adapté. Cette action mettant en vedette le cerf-volant a pour vocation d’être pérennisée avec une édition annuelle du festival. La CTOS avait également acheté plusieurs cerfs-volants aux couleurs vives afin d’apporter encore plus de gaieté dans le ciel de Galisbay. Rassemblée sur le parking, la foule n’a pas boudé son plaisir en faisant voler les dizaines de cerfs-volants pendant que les équipes du CTOS assuraient la sécurité pour que les fils ne s’entremêlent pas trop. Bravo à la CTOS pour cette magnifique initiative, aussi rassembleuse qu’originale. Ce festival du cerf-volant a bel et bien ravivé la flamme de l’enfance des grands tout en égayant la journée des plus petits (et des journalistes présents). _Vx

28 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter