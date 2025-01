Première édition de la Soirée des Champions : Saint-Martin célèbre son excellence sportive

Ce vendredi 24 janvier, le Comité Territorial Olympique et Sportif (CTOS) de Saint-Martin a inauguré la première édition de la Soirée des Champions, un événement exceptionnel réunissant les figures emblématiques du sport local. Athlètes, coachs, arbitres, dirigeants, membres du jury et partenaires institutionnels étaient présents pour honorer ceux qui incarnent les valeurs sportives sur l’île.

Le président Alain Gros-Desormeaux a rappelé que le CTOS, en seulement un an d’existence, a déjà marqué l’histoire sportive locale en soutenant projets et initiatives. Des perspectives ambitieuses incluent l’éducation par le sport, le développement du sport féminin et l’organisation d’une Fan Zone pour les JO de Paris 2024. Saluant l’engagement sans faille de son équipe dirigée par Peggy Oulerich, il a également exprimé sa fierté de célébrer les valeurs d’effort, respect, solidarité et dépassement de soi, essentielles au sport, et à la vie en général.

Des distinctions marquantes

Parmi les distinctions prestigieuses remises lors de la Soirée des Champions, Amandha Sylves a reçu le Prix Spécial du CTOS pour son parcours exceptionnel jusqu’aux JO de Paris 2024, tandis qu’Amélie Thiant a été récompensée par le Prix Spécial du Jury pour ses exploits de beach tenniswoman en championnats européens et mondiaux.

Au total, 47 athlètes, 3 coachs, 3 arbitres et 3 dirigeants ont été mis à l’honneur. Retrouvez le palmarès complet de la soirée des champions dans les photos.

Un soutien institutionnel fort

La sous-préfète Marie-Hildegarde Chauveau a tenu à saluer l’esprit de collaboration et les projets collectifs couronnés de succès, tout en rappelant le rôle du sport dans la transmission de valeurs universelles : dépassement de soi, esprit d’équipe et plaisir partagé.

Marc Ménard, président du Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport (CEES) et conseiller territorial, a souligné que cette soirée ne célébrait pas uniquement les champions sur le terrain, mais également tous ceux qui, dans l’ombre, contribuent au succès sportif : parents, cadres sportifs et bénévoles.

Le dynamisme du sport saint-martinois s’affirme ainsi comme un moteur essentiel pour renforcer la cohésion sociale et le rayonnement de l’île au-delà de ses frontières. Bravo aux récipiendaires et merci à toute l’équipe du CTOS pour cette soirée mémorable qui pose les jalons d’un avenir prometteur pour le sport local ! _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter