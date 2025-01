Premier clean-up de l’année : mobilisons-nous !

Ce dimanche 26 janvier, un grande opération de nettoyage est organisée par l’association Clean St Martin pour redonner toute sa beauté à la plage entre la Baie Nettlé et la Belle Créole.

De 8h30 à 11h30, bénévoles et amoureux de la nature sont invités à se joindre à cette initiative écologique et conviviale. Le point de rendez-vous est fixé au niveau des terrains de pétanque pour le stationnement. L’accès à la plage est simple et adapté à tous, des plus jeunes aux moins jeunes. Chacun est invité à venir équipé d’une gourde, de protections solaires (casquette, crème) et de gants. Pour ceux qui n’en ont pas, des gants seront disponibles sur place. Ce moment de mobilisation pour l’environnement se clôturera, comme toujours, par une petite pause conviviale, une manière de remercier les participants et de célébrer leur engagement. Un effort collectif est nécessaire pour venir à bout des déchets sur ce site, et toutes les bonnes volontés seront précieuses. Rien de tel pour terminer le premier mois de l’année sous le signe de l’écologie et de la solidarité. Keep SXM Clean ! _Vx

Infos : https://fb.me/e/2gpix4Xyc

Facebook – Association Clean St Martin

https://www.facebook.com/associationcleanstmartin

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter