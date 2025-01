CULTURE : Lancement d’un livre sur les jeux et jouets traditionnels de Saint-Martin

Ce samedi 25 janvier, l’Amuseum Naturalis à Quartier d’Orléans accueillera le lancement de Homemade Games & Toys of St. Martin (Les jeux et jouets faits maison de Saint-Martin), une œuvre unique de Celeste Rollin Beauperthuy. Cet événement gratuit se tiendra de 9h à midi, offrant aux participants un exemplaire gratuit du livre et l’opportunité de rencontrer l’auteur pour une séance de dédicaces.

Ce livre dévoile les jeux et jouets créés par les enfants de Saint-Martin dans les années 1940 et 1950, une époque où l’ingéniosité compensait le manque de ressources. En utilisant des matériaux simples comme le bois ou les noix de cajou, les enfants fabriquaient des objets uniques, témoins d’une créativité remarquable. Composé de descriptions détaillées et d’illustrations, Homemade Games & Toys of St. Martin explore plus de 20 jeux, jouets et instruments de musique artisanaux. Il offre également des souvenirs et des récits de l’auteur, apportant un éclairage précieux sur la vie quotidienne de l’époque. En partenariat avec la Vie Associative et la Politique de la ville, des exemplaires imprimés seront distribués dans les écoles locales. Le livre est également disponible en téléchargement gratuit sur lesfruitsdemer.com _Vx

