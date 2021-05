PPRN : L’Etat veut rassurer la population et présente sa nouvelle méthode révision

La première réunion publique du PPRN version 2021 a eu lieu mardi soir à la Cité Scolaire. Elle était animée par le Préfet, Serge Gouteyron et les agents de la Deal aux côtés du président Daniel Gibbs.

Les services de l’Etat ont tiré les enseignements de la première procédure de révision du plan de prévention des risques naturels : ils ont fait preuve de davantage de pédagogie et se sont exprimés en français et en anglais. Ils ont expliqué le vocabulaire le plus important (aléas, enjeux, risque), précisé leur méthode de travail et surtout ils ont abordé la question de manière totalement différente : «au lieu de voir ce qui est interdit, nous devons voir ce qui est autorisé, comment on peut reconstruire si le risque est élevé», a déclaré Serge Gouteyron.

La base de ce nouveau travail est le rapport de la mission Lacroix. A partir des huit recommandations formulées, les équipes de la Deal vont réviser le PPRN en fonction du nouvel aléa (Irma). Un nouveau zonage et un nouveau règlement vont être élaborés dans les semaines à venir pour être adoptés et appliqués à la mi août de cette année. A ce jour, «aucune ligne de ce nouveau document n’est écrite», la nouvelle responsable de la direction de l’environnement l’a répété. Et le préfet de marteler : lors des quatre premières réunions publiques dans les quartiers, les services de l’Etat présentent «les grands principes d’un document qui n’existe pas encore et qui sera élaboré dans le cadre de la consultation».

A la cité scolaire et comme ils le feront ce soir à Quartier d’Orléans et la semaine prochaine à Marigot et Sandy Ground, les services de l’Etat expliquent donc leurs intentions et non leurs décisions. «Le PPRN révisé ne sera pas un variant de 2019. Nous partons du PPRN de 2011», ont-ils simplement annoncé. Leur approche est «d’intégrer le risque cyclonique que l’ont peut anticiper».

La prochaine réunion aura lieu ce soir à 18h au collège de Quartier d’Orléans.

