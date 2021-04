Sargasses : à quand le ramassage ?

Les échouages de sargasses ont repris depuis plusieurs semaines sur de nombreuses plages mais les algues brunes n’ont pas été ramassées. Les habitants perdent patience.

« Je n’en peux plus, je me réveille avec la sinusite tous les matins et maintenant en plus de fortes de nausées… on est empoisonné… tout le monde s’en fiche » alertait jeudi une habitante de Cul-de-Sac en proie aux émanations d’hydrogène sulfuré.

Depuis le mois de janvier, les échouages massifs de sargasses ont repris sur les plages de l’île habituellement impactées : Cul-de-Sac, Mont Vernon, Baie Lucas, … Mais selon les riverains, «rien n’a été ramassé depuis la dernière campagne de l’été dernier».

L’enlèvement des sargasses échouées, dont la compétence relève de la COM, a fait l’objet d’un marché public en 2019. Deux entreprises ont été sélectionnées par la Collectivité : Gumbs Technique Nouvelle et Janky Environnement.

La première est affectée à Grandes Cayes, la Baie de L’Embouchure, la Baie Lucas et Mont Vernon, tandis que la deuxième est chargée de la baie de Cul-de-Sac, et de la plage de l’étang aux poissons.

Outre le ramassage, le marché prévoit pour Grandes Cayes un stockage et un étalement à moins d’un kilomètre (1440€ /jour), pour Cul-de-Sac le transport à l’éco site ( 22.50€ la tonne ), pour Mont Vernon un stockage et un étalement à moins d’un kilomètre (1440€/jour), pour la Baie de l’Embouchure (1440€/jour), un stockage et un étalement à moins d’un kilomètre, pour l’étang aux poissons le transport à l’éco site ( 22.50€ la tonne ), et pour la Baie Lucas, un stockage sur site (1440€/jour).

Pour l’heure, la COM indique avoir mandaté les entreprises sous marché depuis plusieurs semaines. Reste que ces dernières ne se sont visiblement pas manifestées.

Source : www.soualigapost.com