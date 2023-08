Pollution de l’air : niveau rouge

Comme annoncé dans notre édition précédente, l’Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air en Guadeloupe Gwad’Air plaçait en niveau orange le territoire de Saint-Martin pour la pollution de l’air en particules fines PM10 hier et avant-hier. Ce vendredi 18 août 2023, le niveau passe au rouge.

Ce vendredi 18 août 2023, la concentration en particules fines PM10 dans l’air devrait dépasser les 50 μg/m3 en moyenne sur 24h, valeur correspondant au seuil d’information et de recommandation. Conformément à l’arrêté préfectoral relatif à la gestion des épisodes de pollution dans l’air ambiant et face à cette prévision, la procédure d’information et de recommandation a été déclenchée hier et face à la persistance de l’épisode, la procédure d’alerte est prévue pour aujourd’hui. Ce jeudi 17 août 2023, la valeur atteinte à Saint-Martin à la station de Marigot entre minuit et 11h du matin était de 58 μg/m3. Une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de groupes particulièrement sensibles au sein de la population (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans ou souffrant d pathologies cardiovasculaires, cardiaques ou respiratoires, asthmatiques). En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prenez conseil auprès de votre médecin, privilégiez des sorties plus brèves avec moins d’effort, limitez les déplacements sur les axes routiers et à leurs abords aux périodes de pointe, ainsi que les activités physiques et sportives intenses autant en plein air qu’en intérieur. Consultez le site de Gwadair (voir infos) afin de prendre connaissance des mesures pour la réduction d’émissions. _Vx

Infos : www.gwadair.fr

