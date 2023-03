POLITIQUE : Xavier Lefort, le nouveau Préfet de la Région Guadeloupe, en visite à Saint-Martin

Suite au Conseil des ministres du 11 janvier 2023 et par décret du Président de la République, Xavier Lefort, natif des Côtes d’Armor et ancien préfet de la Mayenne, a succédé à Alexandre Rochatte au poste de préfet de la Région Guadeloupe.

Lors d’une conférence de presse ce jeudi 2 mars, Xavier Lefort a tenu à rappeler que bien qu’il soit le nouveau représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, « reste aux commandes ». Après plus d’un mois depuis sa nouvelle prise de fonction, le nouveau préfet de la Région Guadeloupe s’est dit très heureux de se trouver sur notre territoire avec cette volonté de rencontrer les élus et échanger avec Vincent Berton sur les différents sujet et enjeux liés à la spécificité de Saint-Martin. Pour l’intéressé, « le territoire de Saint-Martin doit faire l’objet d’un suivi et d’une gestion adaptés de la part de l’État ». Conscient des particularités d’une organisation qui tient de l’évolution institutionnelle du territoire saint-martinois, l’ancien secrétaire général de la Cour des comptes et de la Marine Nationale entend adapter l’aide apportée par l’État afin de parfaire la complémentarité entre la Guadeloupe et Saint-Martin.

Les questions de résilience, de fonctionnement insulaire et d’aide à la reconstruction de Saint-Martin ont été abordées par les deux hommes politiques. Pour Xavier Lefort, « Nous accordons toute notre attention à ces problématiques ». Le nouveau Préfet de la Région Guadeloupe s’est ensuite prêté au jeu des questions des journalistes locaux sur la continuité territoriale et le prix exorbitant des billets d’avion (que ce soit entre la Guadeloupe et Saint-Martin mais également vers la métropole) rappelant que le transport est une compétence de la Collectivité qui doit poser un acte politique, en concordance avec la délégation sénatoriale. Autre sujet, la situation qui règne au Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming et l’obligation vaccinale prévue par la loi. Pour le nouveau préfet issu d’une famille de soignants, la décision du gouvernement sur la réintégration du personnel non-vacciné dépendra de l’avis rendu par la Haute Autorité de Santé (HAS). Sur le volet sécuritaire, le renforcement des forces de l’ordre était déjà au cœur des préoccupations de Vincent Berton. Une proposition de création d’une brigade supplémentaire de gendarmerie à Sandy Ground a été transmise au Ministère de l’Intérieur. Les exercices de consultation étant terminés, la décision devrait être communiquée avant l’été 2023. Les dossiers relatifs aux sargasses et à la production d’eau seront détaillés dans notre édition de lundi. Xavier Lefort se rendra à Saint-Barthélemy ce vendredi 3 mars pour rencontrer les élus, en présence de Vincent Berton. _Vx

