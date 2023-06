POLITIQUE : Signature d’un accord historique fixant le nouveau tracé de la frontière entre la France et les Pays-Bas à Oyster Pond

La signature tant attendue de l’accord entre la France et le Royaume des Pays-Bas relatif à la frontière délimitant Saint-Martin et Sint Maarten à Oyster Pond (étang aux huîtres) a été officialisée le vendredi 26 mai dernier à Belle Plaine par le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, Gérald Darmanin et la Première ministre de Sint Maarten, Silveria Jacobs.

La cérémonie officielle s’est déroulée au monument de la frontière de Belle Plaine à Quartier d’Orléans en présence du ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco, du président de la Collectivité de Saint-Martin, Louis Mussington, et des élus, du gouvernement autonome de Sint Maarten, du préfet de Guadeloupe, Xavier Lefort et du préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Vincent Berton.

« Cet accord historique contribuera à faciliter le processus de reconstruction de l’île, très sévèrement touchée par l’ouragan Irma en 2017. Il précise le tracé de la frontière en préservant le principe de libre circulation des biens et des personnes institué par les accords de Concordia du 23 mars 1648. Il instaure également une commission mixte de suivi chargée du suivi et de l’entretien de la frontière », a précisé Gérald Darmanin, avant de rajouter « Cette signature illustre l’excellence des relations d’amitié unissant la France et les Pays-Bas, désireux de renforcer leur coopération confiante sur l’île de Saint-Martin, comme la volonté partagée du Conseil territorial de Saint-Martin et du gouvernement autonome de Sint Maarten de continuer à développer leurs liens étroits et leurs projets communs de coopération transfrontalière ».

En plus de la signature, la cérémonie a donné lieu à des discours qui ont souligné l’importance de cet événement et le potentiel qu’il représente pour l’avancement des relations bilatérales.

A l’image de l’allocution de la Première ministre de Sint Maarten, Silveria Jacobs. « Je me réjouis énormément d’annoncer l’aboutissement de ce traité frontalier. Le résultat me remplit de satisfaction et d’optimisme pour l’avenir.

Grâce au dialogue diplomatique et à la coopération, nous avons conclu un accord mutuellement bénéfique qui renforce la paix, la stabilité et la coopération avec Saint-Martín. La signature de ce traité n’est pas un moyen de division ni un mauvais geste symbolique ; c’est un témoignage de dialogue, de compromis et d’unité. C’est le début d’une ère de coopération, dans laquelle les frontières de la carte ne nous divisent plus ». Pour le président de la Collectivité de Saint-Martin, Louis Mussington « ce qui importe le plus aujourd’hui, c’est que ce traité de partition renforce au fil du temps, les liens déjà étroits entre Saint-Martin et Sint Maarten.

Cette question de frontière et l’amitié qui lient les deux parties m’ont souvent poussé à dire que nous sommes, quoi qu’on en dise et quoi qu’on en pense, l’Europe avant l’Europe. Nous avons depuis 1648 franchi tant d’étapes. Nous avons appris à regarder nos histoires en face ».

Concrètement, le nouveau tracé de la frontière stipule que la marina et le restaurant du Captain Oliver’s sont désormais considérés en partie française de l’île. Une bonne nouvelle pour le processus de reconstruction du site totalement détruit en 2017 après le passage du cyclone Irma.

Avant de se rendre à la cérémonie, Gérald Darmanin, avec à ses côtés, Jean-François Carenco, s’est rendu à la Préfecture puis à la Collectivité en présence des préfets Xavier Lefort et Vincent Berton. Plusieurs sujets ont été discutés avec le président Louis Mussington et le 1er vice-président, Alain Richardson : la question de la coopération avec Sint Maarten en matière de distribution de l’eau potable, les projets structurants du territoire et les actions venant en soutien de la jeunesse, en particulier la création d’un régiment de service militaire adapté (RSMA).

Nous reviendrons plus en détails sur la suite de la visite officielle de Gérald Darmanin à Saint-Martin (gendarmerie, centre de secours et d’incendie de Saint-Martin, pose de la première pierre de la Cité Administrative et Judiciaire de Saint-Martin) dans notre édition de jeudi. _AF

