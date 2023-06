SOLIDARITÉ / CAUSE ANIMALE : Le retour du Yoga Karma Animaux

Né d’un partenariat entre le Collectif Animaux SXM et Tania de Colibri Massage SXM en milieu d’année 2022 sur une base mensuelle, le Yoga Karma sur la plage de la Baie Orientale se tient désormais chaque jeudi à 17h45.

Avec comme objectif de récolter des fonds pour l’association afin de poursuivre son travail de sensibilisation à la cause animale et de sauvetage des chiens et chats errants, le Collectif Animaux SXM invite toute personne désireuse de s’offrir un moment de bien-être dans un cadre idyllique avec les séances de Yoga Karma données par Tania. Même formule que l’année dernière, les donations sont libres pour accéder aux séances qui ont lieu chaque jeudi à 17h45 sur la plage de la Baie Orientale, au KKO Beach. S’il est conseillé de donner une vingtaine d’euros, prix moyen d’une séance de yoga d’une heure, les dons en nature (nourriture pour animaux) sont également les bienvenus. À l’heure où la situation des animaux errants ne cesse de s’aggraver sur le territoire de Saint-Martin, le Collectif Animaux SXM propose ici à la population une façon originale de contribuer à leurs actions. En vous offrant cet instant de détente sur la plage à une heure idéale pour profiter du coucher du soleil tout en prenant soin de vous, vous participerez activement au sauvetage des animaux de l’île. Au cours des précédentes éditions, bon nombre de personnes ont ainsi pu découvrir le travail quotidien de l’association dont les représentantes seront présentes chaque jeudi afin d’échanger avec les participant.e.s. Pour assister à une séance de yoga karma, nul besoin de pratiquer la discipline de façon assidue, les débutants sont les bienvenus, tout comme les confirmés. Munissez-vous d’une serviette de bain, d’une bouteille d’eau et de votre bonne humeur. L’expérience est aussi bénéfique pour le corps que pour l’esprit. Grâce à vous et à la générosité de Tania qui anime chaque séance à titre bénévole, le Collectif Animaux SXM poursuivra son œuvre de préservation du bien-être animal sur un territoire qui en a grandement besoin. Rendez-vous chaque jeudi à 17h45 au KKO Beach d’Orient Bay. _Vx

Infos : +590 690 66 87 53

Facebook : Collectif Animaux SXM

collectifanimauxsxm@gmail.com

www.colibri-massage-sxm.com

23 vues totales, 23 vues aujourd'hui