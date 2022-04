Politique : Les compétences des 4 nouveaux vice-présidents de la COM

Les quatre vice-présidents ont été élus par les membres du Conseil territorial lors de la cérémonie d’investiture le dimanche 3 avril mais n’ont reçu leur délégation qu’une semaine plus tard, le 11 avril. Selon la procédure administrative, le président de la Collectivité a dû signer quatre arrêtés territoriaux portant délégation à Alain Richardson, Frantz Gumbs, Dominique Democrite-Louisy et Michel Petit.

1er vice-président : Alain Richardson

Louis Mussington a attribué à Alain Richardson les fonctions en matière de finances, fiscalité et développement économique. Cela comprend des délégations en matière de fiscalité ; finances ; développement économique ; accompagnement et promotion économique, économie sociale, solidaire et innovation ; stratégies et prospectives ; tourisme ; croissance vert et économie bleue.

Alain Richardson sera notamment en charge des budgets, des comptes, de la trésorerie. Il élaborera et pilotera la stratégie économique de la COM, mettra en œuvre et suivra le « schéma territorial de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ». Il devra également piloter la réforme fiscale.

2ème vice-président : Frantz Gumbs

Frantz Gumbs est en charge du Pôle Cadre de Vie, précisément des politiques liées à l’urbanisme, l’aménagement du territoire, au foncier/immobilier, à l’habitat, aux occupations du domaine public, aux infrastructures et réseaux, aux constructions publiques et gestion du patrimoine de la COM, à l’eau, au climat/air/énergie, à la gestion des espaces du conservatoire du littoral et l’entretien des espaces verts, à l’environnement et à la propreté, à l’architecture.

Il devra notamment élaborer et mettre en place le plan d’aménagement et de développement urbain de Saint-Martin, le plan local d’urbanisme et de l’habitat ainsi que le schéma territorial de traitement des déchets, piloter la programmation pluriannuelle de l’énergie, élaborer le code de l’énergie.

3ème vice-présidente : Dominique Democrite-Louisy

Louis Mussington a chargé Dominique Democrite-Louisy des affaires liées au développement humain (emploi, apprentissage, formation professionnelle, action culturelle et grands événements, sports, jeunesse, vie associative, politique de la Ville et vie des quartiers, démocratie locale et participation citoyenne, droits des citoyens, éducation et périscolaire, vie étudiante/réussite et promotion universitaire).

Dominique Democrite-Louisy devra notamment piloter les politiques d’accès à l’emploi, le contrat de plan territorial de développement des formations, élaborer la politique culturelle et événementielle de la Collectivité, la politique sportive de la COM, la mise en œuvre du contrat de ville. Elle est aussi en relation avec la CTOS.

4ème vice-président : Michel Petit

Michel Petit est en charge du Pôle Solidarités et Familles qui couvre les politiques sanitaires, le développement social et médico-social, les politiques en matière d’enfance et de familles, d’autonomie des personnes, d’insertion et de logement, de lutte contre la fraude aux prestations sociales.

Il pilotera et élaborera notamment les schémas des Solidarités, les politiques en matière de personnes âgées, en situation de handicap, les politiques de prévention des expulsions locatives, le plan territorial pour l’accès au logement des personnes défavorisées. Il supervisera les subventions aux associations en matière d’action sociale.

