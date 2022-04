Formation : Ouverture d’un Executive Certificate HEC Paris à Saint-Martin

Engagée depuis sa création dans le secteur de la formation et dans la mise en œuvre d’actions concrètes en faveur de l’augmentation générale des compétences et des savoir-faire bien présents dans notre économie, la CCISM fait aujourd’hui le pari ambitieux de faire venir à Saint-Martin une Business School française de renommée internationale : HEC Paris.

HEC Paris fait partie de petit cercle des Etablissements d’Enseignements Supérieurs Consulaires (EESC) et construit des cursus d’enseignement sur mesure pour les futurs chefs d’entreprises comme pour ceux qui sont déjà en activité.

En tant que centre de formation et compagnie consulaire, il est apparu normal pour la CCISM de s’associer à cette Grande Ecole pour mettre au point un programme qui puisse répondre aux attentes renouvelées des entreprises dans le contexte de fortes mutations, notamment induites par la crise sanitaire, en leur donnant les clés d’une gestion agile et aiguisée de leurs activités.

La première promotion du Certificat Exécutif Dirigeant PME s’est ouverte à Saint-Martin le lundi 25 avril sous la bienveillance de Vincent Berton, Préfet de Saint Barthélemy et de Saint-Martin qui, après avoir salué l’initiative de la CCISM, a rappelé les fondamentaux pour le développement harmonieux de toute société : la formation, la jeunesse, l’environnement et l’ouverture sur le monde.

La Présidente de la CCISM, Angèle Dormoy, a quant à elle exprimé toute sa joie de voir ce projet devenir une réalité, sa fierté de voir devant elle des dirigeants d’entreprises locales courageux et ambitieux et sa reconnaissance envers HEC Paris qui amène sur notre territoire toute son excellence et son savoir-faire pédagogique pour permettre à nos entreprises de grandir plus vite.

Cette action de formation fait l’objet d’une demande de cofinancement au titre Fonds Social Européen (FSE) dans le cadre d’un appel à projets pour accompagner les dirigeants et les professionnaliser afin de pérenniser l’activité et préserver les emplois. Ce cofinancement est en cours d’étude à l’heure de la présente publication.

