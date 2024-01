POLITIQUE : Frantz Gumbs dresse son bilan en tant que député (1/2)

Ce vendredi 12 janvier dernier, Frantz Gumbs invitait la population saint-martinoise à assister à son bilan après une année et demie en tant que député de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Lors de la réunion publique, première du genre, le député Frantz Gumbs a exprimé ses vœux et dressé son bilan devant l’assemblée et les officiels comme Louis Mussington, président de la COM, la sénatrice Annick Pétrus, Angèle Dormoy, présidente de la CCISM, plusieurs élus territoriaux et Mélissa Lake, la suppléante du député accompagné de ses deux collaboratrices, Oxann Sahaï (Paris) et Anne Peuchot (SBH). Élu comme député de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin depuis le 22 juin 2022, Frantz Gumbs a débuté avec un « petit cours » sur l’Assemblée Nationale, sa constitution (577 députés dont 51 députés MoDem et indépendants dont il fait partie) et le nombre de lois passées en 2023 à savoir 70. Fort de ses 11 fonctions parlementaires, Frantz Gumbs aura voté en faveur des projets de loi pour la protection du pouvoir d’achat, l’accélération de la production des énergies renouvelables, renforcer la continuité territoriale, le plein emploi, l’industrie verte et l’Accord entre la France et les Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense. En tant que membre de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, l’homme politique a attiré, entre autres, l’attention sur le manque d’accompagnement de l’État dans le domaine de la culture sur nos deux îles, le traitement inéquitable des petites îles rattachées à des îles plus grandes où sont situés les centres de décisions administratives de l’État et la contextualisation des programmes scolaires : « En cours de mathématiques, au lieu de parler de la vitesse d’un train qui est complètement étrangère aux élèves de Saint-Martin, il faudrait plutôt parler de la vitesse d’un bateau » déclarait le député. Sur le renforcement de la continuité territoriale, Frantz Gumbs a obtenu une augmentation de crédit de 50.000€ pour le dispositif « Cadres d’Avenir » étendu, depuis 2023, aux jeunes de Guadeloupe et de Saint-Martin. En tant que secrétaire à la commission d’enquête sur le coût de la vie dans les outre-mer, le député de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a incité à la levée des freins réglementaires qui limitent la coopération régionale et les échanges avec les îles de la Caraïbe. Suite et fin dans notre édition de demain. _Vx

