ÉDUCATION : Début de la campagne « le MOI sans écrans »

A l’initiative de Harry Christophe, Vice-recteur, chef du service de l’Education nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et en collaboration avec les services de l’Etat et de la Collectivité, une campagne de prévention et d’information sur les risques liés à l’addiction des écrans et aux contenus déviants a été lancée ce lundi 15 janvier jusqu’au 9 février prochain. Objectif : faire prendre conscience aux élèves, parents et à l’ensemble de la communauté éducative des dangers que représente l’utilisation abusive des téléphones et autres appareils connectés.

Aux côtés du Dr Cyril Clavel, médecin de l’Education nationale, Olivier Beaufour, chargé de mission au service de l’Education des Iles du Nord et Dominique Louisy, 3ème vice-présidente de la Collectivité en charge du Développement humain, Harry Christophe a présenté la campagne qui lui tient particulièrement à cœur sur les dangers de l’utilisation abusive des téléphones et des réseaux sociaux chez les plus jeunes : « le MOI sans écrans ». Du 15 janvier jusqu’au 9 février prochain, de nombreuses actions de prévention et de sensibilisation seront ainsi menées dans les différents établissements scolaires du territoire et sur l’île sœur de Saint-Barthélemy à l’attention des élèves, des parents et l’ensemble de la communauté éducative pour lutter contre ce véritable fléau des temps modernes.

Pas de téléphone à l’école !

Pour rappel, depuis le 6 août 2018 en référence à l’article L511-5, l’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de leur enceinte, à l’exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément. L’utilisation du téléphone est également interdite pendant les activités liées à l’enseignement qui se déroulent à l’extérieur de l’établissement (notamment au gymnase). Le ministère de l’Education estime que « l’utilisation du téléphone portable peut nuire gravement à la qualité d’écoute et de concentration (…), son usage est à l’origine d’une part importante des incivilités et des perturbations au sein des établissements (…) » et il peut « susciter la convoitise, le racket, le vol entre camarades ». Il ajoute qu’il « diminue la qualité de la vie collective pourtant indispensable à l’épanouissement des élèves (…), peut être vecteur « de cyberharcèlement » et facilite « l’accès aux images violentes, notamment pornographiques, pour les jeunes, au moyen d’Internet ».

En revanche, au lycée, c’est plus ouvert : l’usage du téléphone peut être autorisé, limité ou interdit selon les lieux et les circonstances. Les règles sont fixées dans le règlement intérieur de l’établissement où est inscrit l’élève. _AF

