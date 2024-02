POLITIQUE DE LA VILLE – CONTRAT DE VILLE : Ouverture de l’Appel à projets 2024

La Collectivité de Saint-Martin et l’Etat lancent conjointement l’Appel à projets Politique de la ville 2024.

La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est conduite par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.

Cette politique publique s’inscrit dans une démarche de co-construction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques.

L’appel à projets est adressé aux personnes morales : associations, bailleurs sociaux, collectivités et établissements publics, afin de soutenir des actions, cofinancées par des crédits de droit commun et/ou des fonds privés, en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et des quartiers en veille active (QVA).

Pour accéder au dossier : http://www.com-saint-martin.fr/ressources/Appel-a-projet-Politique-de-la-ville-2024.pdf

Attention, la date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 15 mars 2024.

