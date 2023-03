Plus de quarante lycéens salués pour leur persévérance scolaire

La matinée du jeudi 9 mars aura laissé de beaux souvenirs à plus de soixante-dix élèves du Lycée Professionnel Daniella Jeffry de Concordia. Dans le cadre de la semaine de la persévérance, bon nombre d’entre eux ont été félicités lors de cette manifestation organisée, entre autres, par Cynthia Lainel, coordonnatrice par intérim de la mission de lutte contre le décrochage scolaire des Îles du Nord.

L’action qui comptait également parmi l’équipe organisatrice, Ariane Abancourt, Nerolly Nubret (assistante d’éducation), Alexandra Roper (adulte relais), Audrey Gravelot (référente culturelle du lycée) et Lindsey Rousseaux, professeure de français, s’est déroulée dans la salle polyvalente du Lycée Professionnel en compagnie de la direction et de plus de soixante-dix élèves dont une quarantaine a reçu une certificat de reconnaissance ou de persévérance scolaire pour leurs efforts et leur motivation. Avec pour volonté d’encourager l’engagement des lycéens dans l’école, de mobiliser la communauté pédagogique et éducative autour des jeunes et de leur réussite, de favoriser les échanges entre tous les acteurs et de valoriser les actions menées en matière de lutte contre le décrochage scolaire, l’équipe organisatrice a invité Miranda Arnell, ancienne professeure d’anglais au Lycée Professionnel et marraine de l’évènement qui n’a pas manqué de faire un clin d’œil aux nombreuses femmes actives dans la société saint-martinoise en soulignant l’importance de se sentir à sa place et de faire les bons choix. Plusieurs anciens élèves ont partagé leur expérience avec un témoignage poignant d’une jeune femme de 19 ans et d’un jeune homme de 21 ans, qui ont bénéficié du dispositif MOREX qui vise à préparer à nouveau les épreuves ratées et grâce auquel ils ont décroché leur BAC. D’autres anciens élèves, devenus professionnels dans différents secteurs d’activité et dont certains sont issus des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, se sont également exprimés sur la nécessité de se montrer persévérant pour s’épanouir et se réaliser. Bel échange entre les deux générations. La matinée s’est poursuivie avec le volet artistique : poèmes dont le percutant « Never Give Up » et une comédie musicale, montée en seulement un mois et qui mettait en scène dix danseuses sur le thème de la persévérance. La remise de prix s’est ensuite déroulée afin de récompenser les lycéens qui se sont distingués par leurs efforts. Avec des mots forts comme assiduité, courage, poursuite, énergie, persistance, ténacité, volonté et obstination répartis sur une des tables de la salle, les élèves du Lycée Professionnel sont repartis fiers, plus motivés que jamais. Bonne continuation à eux ! _Vx

