Plus de 70000 cas confirmés de covid-19 dans la Caraïbe

La Caraïbe (27 îles) compte 70021 cas confirmés de covid-19. Cinq îles concentrent 97,6 % des cas : il s’agit de la République dominicaine avec 47 671 cas, Puerto Rico avec 10574 cas, Haïti avec 6902 cas, Cuba avec 2438 cas et la Jamaïque avec 763 cas.

La République dominicaine, troisième île la plus peuplée après Cuba et Haïti, compte 68 % des cas confirmés de la Caraïbe ; Puerto Rico quatrième territoire le plus peuplé, 15 % des cas.

Deux îles (République dominicaine et Puerto Rico) ont enregistré plus de 10000 cas à ce jour, deux autres plus de 1 000 (Haïti et Cuba), huit plus de 100 (Jamaïque, Martinique, îles vierges américaines, îles Caïman, Guadeloupe, Trinidad, Aruba et Barbade).

Avec 79 cas confirmés, Sint Maarten est le 13e territoire le plus touché, Saint-Martin le 16e avec 43 cas.

Anguilla qui n’a enregistré que 3 cas est l’île la moins touchée de la Caraïbe. (soualigapost.com)