Installation de l’Institut de la Statistique et des Etudes Economiques de St Martin !

Le 2 juin dernier, s’est réuni le premier Conseil d’Administration de l’Institut Territorial de la Statistique et des Etudes Economiques de Saint-Martin (ITSEE), présidé par la doyenne de ses membres, la 2ème vice-présidente Bernadette Davis.

A l’issue du 1er tour de scrutin, à l’unanimité des votants, monsieur le 1er vice-président Alain Richardson a été élu Président du Conseil d’Administration de l’ITSEE.

La présidente du CESC, Ida Zin Ka Ieu, représente le CESC au Conseil d’Administration de l’ITSEE, elle a été élue Vice-présidente du conseil d’administration.

Le président Richardson a exprimé ses sincères remerciements à chacun des membres du conseil pour leur confiance et leur soutien. Il a par ailleurs tenu à remercier chaleureusement le Président de la Collectivité Louis Mussington et l’ensemble des conseillers territoriaux pour leur engagement dans la création de l’institut.

Selon le Président Richardson, « l’ITSEE a un rôle primordial à jouer dans le développement économique de notre territoire. En plus de fournir des données précises sur l’état des différents secteurs économiques, suivre les tendances et les évolutions, il devra également assumer un rôle stratégique dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques adaptées aux besoins de la population et au contexte économique, social et culturel local ».

Le Président Richardson tient à faire de l’ITSEE « un acteur incontournable en matière d’analyses et de statistiques dans tous les domaines mais aussi un véritable moteur de développement socio-économique pour notre territoire ».

83 vues totales, 83 vues aujourd'hui