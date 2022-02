PHOTOGRAPHIE – ART URBAIN : Faces of Saint-Martin V, Lauralie Peterson remporte le 1er Prix

La remise des prix du concours de photographies éphémères « Faces of St Martin » s’est tenue mercredi soir dans les jardins de la Collectivité, la fine pluie n’a pas entaché la joie des lauréats.

Le thème de cette cinquième édition portée par la Direction de l’Action Culturelle de la Collectivité avec le soutien de la Direction des Affaires Culturelles de Guadeloupe (DAC) était « L’Homme et la Nature ». Les candidates ont été sélectionnées sur la base des dix photographies par le comité de sélection et leurs œuvres sont à présent affichées dans des endroits stratégique de Saint Martin, avec une nette concentration sur Marigot. Directement inspirée du projet « Inside out » de l’artiste français JR, l’exposition n’est pas figée et évoluera dans le temps au gré des intempéries puisque les affiches se décolleront et se déchireront jusqu’à disparaître, la dissolution faisant aussi partie de la démarche artistique de ce projet de Street art. Le président Daniel Gibbs, la 1ère vice-présidente Valérie Damaseau, la conseillère territoriale en charge de la Culture Yolande Sylvestre et le conseiller territorial Alain Gros-Désormeaux étaient présents à la manifestation. Cependant, dans le contexte de réserve électorale, la prise de parole et la remise des prix ont été effectuées par le directeur de la DAC, Alex Richards, avec le soutien de Carole Tondu du service Culture à l’origine du projet. Cette année, le palmarès est entièrement féminin. Parmi les gagnantes, Lauralie Peterson, habituée de la compétition, remporte à nouveau le premier prix. En seconde position se trouve Adeline Marel et le troisième prix a quant à lui été remis à Karine Bouvart qui signe sa première participation au concours. Le Prix spécial du Jury, mis en place depuis deux ans, a été attribué à Agnès Etchegoyen qui a choisi de mettre en scène ses modèles dans l’eau, jouant sur les différences de rendu. La photographie qui lui a permis de remporter le prix spécial du jury est de toute beauté. _Vx

