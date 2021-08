Faits-divers : Accident spectaculaire sur la route de l’aéroport Princess Juliana

Les images prises après l’accident ont circulé sur les réseaux sociaux dimanche dernier.

L’automobiliste aurait perdu le contrôle de son véhicule et heurté un poteau électrique avant de s’écraser contre le mur d’enceinte de l’aéroport international Princess Juliana.

Les services de police néerlandais enquêtent sur un accident de la circulation survenu le dimanche 1er août dernier sur la route de l’aéroport Princess Juliana. Un accident spectaculaire à en juger par les photographies prises sur place par les autorités de Sint Maarten. D’après les premiers éléments de l’enquête diligentée par les services de police, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il circulait à une vitesse jugée excessive. « Le conducteur a perdu le contrôle du véhicule, a heurté un poteau d’éclairage et des palmiers le long de la route. Le véhicule s’est renversé et s’est écrasé contre la clôture. Le véhicule a été gravement endommagé et le conducteur a subi une blessure légère et a été soigné sur place par les ambulanciers » informent les autorités de Sint Maarten dans un communiqué