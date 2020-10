Pétanque : Damien Hureau et Bénédicte Cazala vainqueurs du tournoi en doublettes arrangées !

Le dernier tournoi en doublettes arrangées qui s’est déroulé le dimanche 11 octobre dernier a vu la victoire de Damien Hureau et Bénédicte Cazala.

Lors de ce tournoi disputé dans la bonne humeur, le club Cariboule a eu l’honneur et le privilège d’accueillir trois champions du monde de pétanque à savoir Damien et Christophe Hureau et Julien Lamour.

L’occasion pour le président de l’ABSB (Club de Saint-Barth,) Laurent BISBAU et sa compagne Bénédicte CASALA de faire le court déplacement à Saint-Martin, ainsi que d’autres joueurs de l’île sœur de Saint-Barth. Merci à eux pour leur visite amicale.

Les membres du club tiennent à remercier aussi la famille Cozier avec les sourires de Cathy, Chris et Patsy, qui ont concocté leurs bons petits plats maison, sans oublier le grand Eddy et son fameux BBQ saint-martinois ! Sans oublier bien sûr Daniel, le barman toujours au top !

Le club rappelle que vous pouvez venir vous entraîner sur le boulodrome tous les mardis et jeudis après-midi de 15h30 à 18h. _AF

Les résultats :

Concours Général :

½ finale : Damien – Bénédicte 13/10 contre Stéphane – Stéphane

½ finale : Christophe – Laurent 13/7 contre Julien – Justine

Finale : Damien – Bénédicte 13/5 contre Christophe – Laurent

Concours Consolante :

½ finale : David – Eric 13/8 contre René – Joeffrey

½ finale : Christophe – François 13/1 contre Jean-Luc – Jérôme

Finale : Christophe – François 13/0 contre David – Eric

Concours Complémentaire :

½ finale :

Nathalie -Stéphane 13/2 contre Romuald – Pascal

½ finale : Julien – Thierry 13/11 contre Gilles – Anthony

Finale : Julien – Thierry 13/11 contre Nathalie – Stéphane.