Pétanque : Benoit, Florian et Yoan grands vainqueurs de la « Flachon’s Week » !

Participation record le samedi 21 mai dernier au Boulodrome de la Baie Nettlé où plus de 100 pointeurs et tireurs se sont affrontés à l’occasion de la « Flachon’s Week », un grand concours en triplettes arrangées organisé par le club Cariboule de Saint-Martin.

« La 1ère édition de la « Flachon’s Week » est un véritable succès populaire. Nous avons battu tous les records en terme de participation», souligne Jean-Paul Baudry, président du club Cariboule de Saint-Martin. « Loisirs pour les uns, sport pour les autres, la pétanque connaît un succès grandissant à Saint-Martin. Les joueurs sont de plus en plus nombreux à se laisser tenter par le cochonnet. On voit souvent des jeunes se mêler aux aînés. Toutes les catégories socioprofessionnelles y sont également représentées. Qu’on le veuille ou non, la pétanque est un sport populaire », conclut-il.

Côté compétition, dans le tournoi principal, la triplette composée de Florian Chiro, Benoit Brutinel et Yoan Rodriguez s’est imposée en finale 13 à 9 contre Laurent Bisbau, Carlos Natario et Hassan Bouazzaoui.

S’il convient de féliciter comme il se doit les vainqueurs de la 1ère édition de la « Flachon’s Week », les organisateurs souhaitent surtout remercier l’ensemble des participants du tournoi pour leur présence et leur bonne humeur, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la bonne réalisation de ce concours, tout particulièrement Serge Flachon.

Un clin d’œil enfin à Dounce et Patricia qui ont régalé tout ce beau monde avec leurs bons petits plats « Fait Maison » dont ils ont le secret ! Sans oublier le barman du jour Rodolphe ainsi qu’Eddy Cozier pour la mise à disposition des tentes. _AF

Les résultats :

Tournoi Principal :

Finale :

Florian CHIROL – Benoit BRUTINEL – Yoan RODRIGUEZ gagnent 13-9 contre Laurent BISBAU – Carlos NATARIO – Hassan BOUAZZAOUI

Tournoi Consolante :

Finale :

Stéphan LAURENS – Josiane LE GUIADER – Régis GILSON s’imposent face à Eric STIEVENARD – Loze –Lionel

Un grand merci aux sponsors :

