OPERATION TICKET SPORT 2021 // Ouverture des inscriptions aujourd’hui !

Malgré la crise sanitaire, la Collectivité a décidé de maintenir son opération annuelle « Ticket Sport ». Un dispositif toujours très apprécié des enfants.

Gratuite cette année encore, l’opération « Ticket Sport » soutenue par le service des sports de la COM permet aux jeunes âgés de 7 à 14 ans et qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances de s’exercer à diverses activités sportives durant l’été. Une inscription en bonne et due forme reste cependant obligatoire pour chaque participant.

Le dispositif Ticket Sport sera ouvert du 5 au 30 Juillet 2021. Les enfants seront accueillis à la Halle des Sports du stade Jean-Louis Vanterpool, selon un protocole sanitaire strict, du lundi au vendredi de 8h à 13h (sauf les jours fériés).

Seules 125 places sont disponibles

Pour participer au dispositif Ticket sport, les enfants doivent être âgés de 7 à 14 ans. Ils devront s’habiller d’un t-shirt correspondant à la couleur définie selon leur tranche d’âge :

– Groupe des 7 – 8 ans : rouge

– Groupe des 9 – 10 ans : bleu

– Groupe des 11 – 12 ans : jaune

– Groupe des 13 – 14 ans : vert

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site Internet www.com-saint-martin.fr à compter de ce lundi 7 juin, date d’ouverture des inscriptions. Le dossier devra être retourné, dument complété, accompagné des pièces obligatoires.

Liste des pièces à transmettre avec le dossier d’inscription :

– La copie de la pièce d’identité de l’enfant,

– La copie du carnet de santé (pages vaccinations),

– Un certificat médical (validité de moins de 3 mois) ou copie d’une licence sportive

– Une attestation d’assurance responsabilité civile

– Une photo récente de l’enfant

Les parents sont invités à transmettre les pièces sollicitées et le dossier d’inscription par email à l’adresse : jeunesse-sports@com-saint-martin.fr

Les dossiers incomplets ne seront pas traités

Le dossier doit être déposé auprès du service des Sports, situé à l’Annexe de la Collectivité – Cité administrative de Concordia, rue Jean-Jacques Fayel de 9h à 12h du lundi au vendredi.

Renseignements au 0590.29.59.13. _AF