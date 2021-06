Football : La  Ligue de Saint-Martin a signé un partenariat avec la Fondation du Real de Madrid Football Club !

Ce partenariat consistera en un camp d’entraînement encadré par des entraîneurs et éducateurs du Real de Madrid afin d’apprendre aux jeunes footballeurs saint-martinois les techniques et la philosophie de jeu d’un des plus grands clubs de football du monde.

Le camp se déroulera du 2 au 6 Août 2021 (si la situation sanitaire le permet) pour les catégories U7, U10, U13 au stade Thelbert Carti de Quartier d’Orléans. 75 jeunes (garçons et filles) participeront à cette expérience, et la Ligue, grâce à l’aide de sponsors, offrira ce camp à 50 enfants. Cela signifie qu’il reste 25 places en libre accès. « Premier arrivé / payé – premier servi ».

Le prix du stage est de 300€ par enfant et ceci inclus :

– Le camp d’entraînement;

– Kit vestimentaire et de nombreux cadeaux

– Certificat de participation

– 1 Joueur sera sélectionné et invité à participé au Real Madrid World Tournament de la fondation à Madrid.

Tous les paiements devront s’effectuer bureau de la Ligue, rue de la Liberté, à Marigot. Dépêche-vous, les places restantes vont partir comme des petits pains ! _AF