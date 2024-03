OFFICE DU TOURISME : La présidente, Valérie Damaseau à la rencontre de nombreux acteurs du tourisme en Métropole

L’Office du Tourisme de Saint-Martin célèbre le succès de la mission officielle en France, dirigée par Valérie Damaseau, Présidente de l’Office du Tourisme, accompagnée d’une équipe de délégués composée de Ricardo Bethel, responsable de la Communication, Julie Lestage, chargée de Promotion Europe-France, et Céline Gumbs, assistante de la Présidente.

Cette tournée a été l’occasion d’établir des connexions stratégiques avec d’importants acteurs du secteur touristique, notamment Air France, KLM, et ADN Tourisme. Un moment fort de cette visite a été la participation au Salon International de l’Agriculture du 24 février au 3 mars 2024, à Paris Expo – Porte de Versailles, où Valérie Damaseau a inauguré le stand de Saint-Martin en compagnie d’Annick Pétrus (Sénatrice), Angèle Dormoy (Présidente de la CCISM), Julien Bataille (Directeur de la CCISM), des socioprofessionnels et agriculteurs. Le stand d’information a été tenu par Calvina Guerrier (Conseillère en séjour). L’événement a été également marqué par la présence de Ginette, du restaurant Chez Ginette, lauréate du titre Authentique Stars lors du Festival de la Gastronomie 2023, qui a enchanté les invités avec ses croquettes signature, mettant ainsi en avant la richesse gastronomique de Saint-Martin.

Les discussions ont porté sur divers sujets tels que le renforcement de la présence de Saint-Martin au salon Top Resa, prévu du 17 au 19 septembre 2024, dans le but de promouvoir la destination auprès des agences de voyage et d’organiser des ateliers informatifs. Une attention particulière a été accordée à la stratégie visant à attirer les visiteurs européens en basse saison.

La promotion du Festival de la Gastronomie 2024, avec l’intention d’inviter des influenceurs et des médias renommés tels que TF1, Cuisine Actuelle et Hervé Cuisine, a également été discutée. Les fructueux échanges avec Air France et KLM ont révélé une croissance notable des réservations en faveur de Saint-Martin, soulignant l’attrait de l’île en tant que destination de luxe. Air France souligne que la destination finale de leurs passagers reste Saint-Martin, malgré notre statut de hub.

Suite à ces interactions enrichissantes, une campagne marketing est envisagée pour dynamiser la basse saison, avec des initiatives visant à élargir l’empreinte de Saint-Martin sur les marchés britannique et italien. Des discussions stratégiques avec notre agence de communication ont également eu lieu pour renforcer l’attractivité de Saint-Martin et stimuler les ventes de produits touristiques en dehors de la haute saison, en collaboration étroite avec les hôtels, restaurants et activités afin d’offrir des incitations séduisantes aux visiteurs. Une rencontre avec Antoine Angeard et Christophe Marchais d’ADN Tourisme a ouvert la voie à une plateforme avantageuse pour Saint-Martin, promettant d’énormes opportunités pour promouvoir la destination. Le rôle d’ADN Tourisme dans l’élaboration des conventions collectives du tourisme et le lobbying auprès des ministères a été particulièrement souligné. Saint-Martin envisage une participation remarquée à un événement majeur d’échanges avec les tour-opérateurs et agences de voyage organisé par ADN Tourisme en 2025.

En conclusion, l’Office du Tourisme de Saint-Martin reconnaît l’importance d’une représentation plus marquée de ses attraits touristiques en Europe. Des initiatives sont à l’étude pour lancer des campagnes de sensibilisation et assurer une meilleure inclusion des offres touristiques de l’île, s’appuyant sur le Système d’Information Touristique (SIT), un outil essentiel pour la promotion et la sensibilisation internationales.

