Nouveau braquage à main armée perpétré dans un bar-restaurant de Marigot : l’inquiétude grandit chez les commerçants !

Vingt-quatre heures après un braquage à main armée commis dans un restaurant connu de la Baie Nettlé (ndlr : les faits se sont déroulés jeudi 4 février), les malfaiteurs ont récidivé dans un bar-restaurant situé sur le Front de Mer de Marigot.

La série noire continue dans Marigot et ses alentours ! Rien que ces derniers jours, cinq braquages ont été commis dans le secteur. Chaque fois, ce sont des commerces qui ont été visés. Dernière cible en date : un bar-restaurant situé sur le Front de Mer de Marigot.

Deux individus encagoulés et armés, l’un en possession d’un pistolet à barillet et l’autre d’un glock ont fait irruption dans l’établissement en menaçant le gérant des lieux et les clients.

Face à la détermination des malfrats, le patron a fait preuve d’un grand sang-froid et leur a remis le contenu de la caisse.

Les deux braqueurs ont pris ensuite la fuite à bord d’un scooter, suivis par deux autres complices, qui faisaient le guet sur le bord de la route pendant le braquage.

Alertées aussitôt des faits, plusieurs patrouilles de gendarmerie se sont rendues rapidement sur les lieux pour recueillir les premiers témoignages.

Une enquête est en cours. Une de plus. _AF