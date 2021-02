CRÉATION LOCALE // Idée cadeau Saint-Valentin : les pochettes « Cœur » de Chokokanel

Derrière la jeune et prometteuse marque, découvrez Elsa.

Architecte et graphiste de formation, Elsa s’est véritablement épanouie lorsqu’elle a commencé à coudre en 2017. Piquée dès les premiers points, l’initiation s’est vite transformée en passion, à tel point qu’Elsa s’est mise à rêver de pouvoir en vivre. Le rêve s’est réalisé en septembre 2020, Chokokanel est né. La marque de fabrique de Chokokanel est la mixité des matériaux tout en mettant en valeur son principal : le tissu africain wax et ses couleurs pimpantes. Le choix des tissus en suédine permet d’adoucir les couleurs du wax qui peuvent parfois être trop imposantes.

Le vrai cuir est ici remplacé par les cuirs vegans en liège pour le côté éthique. Tous les goûts sont dans la nature et Chokokanel l’a bien compris. Nul besoin de préciser que tout est fait main. Chaque modèle est unique, chaque pièce porte un nom spécifique. Autodidacte jusqu’au bout du fil, Elsa s’inspire de ce qui l’entoure. Elle n’hésite pas à se lancer de nouveaux défis si elle aperçoit un sac qui lui plait, quitte à devoir apprendre une nouvelle technique de couture, rien ne l’arrête.

Elle s’est récemment essayée à la réalisation de pochettes avec gel, eau paillette. Sa dernière collection en date tombe à point nommé. À l’approche de la Saint-Valentin, Chokokanel propose une gamme de pochettes en forme de cœur. Pratique, original et local. Que le prétexte de la Saint-Valentin n’arrête pas les célibataires, en toute occasion, il est toujours vivement conseillé de se faire un cadeau à soi-même. Les prix des créations Chokokanel varient entre 25 et 120€, le prix varie selon la complexité du modèle à réaliser. Comptez une quarantaine d’euros pour une pochette cuir de liège en forme de cœur.

Pour toute commande, contactez Elsa aka Chokokanel via sa page Facebook ou Instagram. Les modèles sont personnalisables (choix du tissu, des cuirs, simili, dimensions, etc) et Elsa accepte tous les challenges ! _Vx

facebook : ChokoKanel Création

Instagram : @chokokanel.creation