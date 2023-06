NOMINATION : Arnaud Bourdier, nouveau président à la barre de la SNSM de Saint-Martin

Arnaud Bourdier est le nouveau président de la station de la SNSM de Saint-Martin. Tout en gardant le cap fixé par son prédécesseur, René-Jean Duret, son projet est dynamique.

A Saint-Martin, les hommes en orange bénéficient du respect et de l’admiration de tous. Chacun, marin ou non, sait que les bénévoles sont prêts à risquer leur vie en mer pour sauver celle des autres.

Samedi dernier, devant une assistance nombreuse a eu lieu la cérémonie d’investiture du nouveau président de la SNSM de Saint-Martin. Dans son allocution, Arnaud Bourdier a tenu à remercier et saluer tout le travail réalisé par son prédécesseur pendant huit ans au sein de la station. « La mission qui m’a été confiée depuis le 15 mai dernier est de succéder à René-Jean Duret au poste de Président de la station SNSM de Saint-Martin. Et je tiens tout d’abord à féliciter et à remercier René-Jean pour tout le travail accompli pendant ces 8 années à ce poste », souligne Arnaud Bourdier, avant de rajouter « Il a effectué un travail formidable, dès son arrivée. Il a permis l’acquisition de la Rescue Star. Il a maintenu une sérénité et une cohésion au sein de la station. Dernièrement, Il a débuté le dossier de financement de notre nouveau semi-rigide. Il a toujours travaillé dans la bonne humeur, gentillesse et humour. René-Jean est absent aujourd’hui pour raison de santé et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. René- Jean et Geneviève nous pensons très fort à vous ! »

Le nouveau président de la SNSM a souhaité rendre hommage également à Jean-Pierre Papeix et Jean-Claude Van Rymenant qui « se sont lancés il y a 23 ans le défi fou de créer la station de Saint-Martin. Un défi réussi ! Aujourd’hui ce sont 55 bénévoles dont 21 opérationnels avec deux moyens nautiques qui sont engagés et participent à sécuriser les eaux saint-martinoises et bien au-delà. Mon objectif premier sera de continuer le travail déjà entamé par mon prédécesseur en finalisant l’acquisition d’un nouveau semi-rigide qui est maintenant en fin de vie. Il est nécessaire de changer ce bateau », a rappelé Arnaud Bourdier.

De son côté, le préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton a salué l’engagement de tous ces bénévoles prêts à intervenir de jour comme de nuit pour sauver des vies en mer. « Bon vent et bonne mer à la station de la SNSM de Saint-Martin. Vous faites un travail remarquable ! », a-t-il confié à tous les membres bénévoles présents lors de cette cérémonie d’investiture qui s’est clôturée par le verre de l’amitié. _AF

