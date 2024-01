NAVIGATION : Le voilier-école à 3 mâts Artemis à Saint-Martin

Un navire membre de l’association à but non lucratif Caribbean Sail Training est arrivé pour la première fois dans les Caraïbes le samedi 6 janvier dernier. Le voilier est depuis hébergé au port de Marigot dans la baie et se dirigera dans la jetée de Galisbay pour le ravitaillement en carburant et l’approvisionnement.

Les amoureux de la navigation devront cependant admirer le majestueux voilier de loin. En raison des contraintes de temps, il n’est malheureusement pas possible pour l’association d’organiser une journée de visite sur l’Artemis. Son histoire débute en 1926, lorsque l’Artemis fut construit en Norvège pour la chasse à la baleine. Plus tard, il est devenu un cargo et a navigué entre les continents lointains de l’Asie et de l’Amérique du Sud. La compagnie maritime frisonne Tallship Company a acquis l’Artemis à la fin du siècle dernier et l’a transformé en un magnifique voilier. Les mâts carrés caractéristiques donnent au navire son apparence incomparable. Que ce soit en haute mer en route vers une ville portuaire historique ou lors de l’un des nombreux événements maritimes, la vue de ce trois-mâts est tout simplement époustouflante, le grand mât atteint d’ailleurs 31 mètres. Avec une surface de voile de 1050m2, l’Artemis respire la force et l’authenticité tout en offrant un haut niveau de confort et de luxe à bord. Avec un espace pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes pour les excursions d’une journée et des cabines pouvant héberger jusqu’à 36 personnes pour les nuitées, l’Artemis offre un large éventail d’options aux clients. Il dispose d’un équipage de voile passionné, d’équipements de navigation modernes et d’équipements de sécurité complets conformes aux normes maritimes internationales. Ce magnifique navire est non seulement un symbole de tradition et d’élégance, mais aussi une porte d’entrée vers des aventures inoubliables en haute mer. L’Artemis appartient à Jan Bruinsma et à sa société Dutch TallShip, mais le navire est désormais affrété pour la saison par Masterskip, la même organisation qui gère également le Wylde Swan et le Noorderlight, qui sont d’autres navires membres de Caribbean Sail Training. Masterskip organise des voyages éducatifs pour les jeunes, chacun d’environ six semaines à bord des navires. Artemis effectuera 4 voyages cette saison, contre 5 l’année prochaine. Le navire long de 59 mètres pour une largeur de 7 mètres qui a effectué une traversée de l’Atlantique depuis l’Europe jusqu’à Paramaribo Suriname, est maintenant à Saint-Martin et naviguera vers Curaçao, les îles San Blas près du Panama, vers la Jamaïque, Cuba et de là via les Açores jusqu’à Harlingen Hollande. _Vx

331 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter