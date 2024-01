POLITIQUE : Le député Frantz Gumbs invite la population à une réunion publique

Au travers de cette invitation le 12 janvier prochain à la CCISM, le député de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin entend partager avec la population saint-martinoise son bilan après un an et demi d’actions depuis sa prise de fonction le 22 juin 2022.

Deux réunions publiques sont organisées, la première à Saint-Barthélemy le jeudi 11 janvier prochain à 18h30 dans la salle de la Capitainerie et la seconde s’adressera aux habitants de Saint-Martin le vendredi 12 janvier 2024 à 18h30 dans la salle Opale de la CCISM (10 rue J.J. Fayel à Concordia). L’entrée pour assister à la réunion publique est libre et gratuite. Au terme de la présentation et des échanges avec le député en place, un verre de l’amitié sera offert. Pour rappel, le 18 juin 2022, Frantz Gumbs, a été élu député de la 1ère circonscription de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin avec 2383 voix en sa faveur au premier tour et 3921 voix au second tour avec face à lui Daniel Gibbs qui comptabilisait 1913 voix. La prise de fonction de ce premier mandat s’est effectuée le 22 juin 2022. Né le 21 janvier 1954 à Saint-Martin, Frantz Gumbs siège à l’Assemblée Nationale avec le groupe Démocrate (MoDem et Indépendants), un groupe classé au centre de l’échiquier politique. Avant de devenir député, Frantz Gumbs exerçait le métier de personnel de direction de l’éducation nationale. Parmi les dossiers parlementaires de l’homme politique, on note le projet de loi de finances pour 2023 et 2024, la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d’outre-mer, l’accélération de la production d’énergies renouvelables, l’accord France/Pays-Bas ou encore le renforcement du principe de la continuité territoriale en outre-mer.

Quel est le rôle d’un député ?

Un député est élu au suffrage universel direct pour une durée de cinq ans pour siéger à l’Assemblée nationale. Bien qu’élu dans un cadre géographique déterminé, il est un représentant de la Nation toute entière. La représentation des collectivités territoriales au niveau parlementaire est assurée par l’autre chambre du parlement (dite chambre haute), le Sénat, où siègent les sénateurs (dont Annick Pétrus, sénatrice de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ndlr). Le travail du député s’exerce à la fois à l’Assemblée et dans sa circonscription. Dans cette dernière, le député est à l’écoute de ses concitoyens qu’il peut recevoir et également visiter. Le rôle du député est multiple : il vote la loi, dépose des propositions de loi, il peut en commission puis en séance publique proposer par amendement des modifications au texte examiné et prendre la parole, il peut également statuer sur demande du Gouvernement en cas de désaccord avec les sénateurs à l’issue de la « navette » entre les deux chambre si la commission paritaire ne parvient pas à un texte commun, le député a la possibilité d’interroger le Gouvernement ou encore de signer une motion de censure qui sera soumise au vote de l’ensemble des députés en cas de mise en cause de la responsabilité du Gouvernement. _Vx

