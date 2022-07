NATATION : Le sociétaire du Carib Swim Team, Joey Schvartz-Arnaud sacré vice-champion de France sur le 400m 4 nages !

Qualifié sur six nages lors des championnats de France organisés à Pau, Joey Schvartz-Arnaud s’est distingué en obtenant le titre de vice-champion de France sur 400m 4 nages.

Le pensionnaire du Carib Swim Team a réalisé la deuxième meilleure performance française de l’année en 5’07’’95.

Sur les autres courses, il atteint toutes les finales avec des places allant de quatrième à dixième français.

A l’initiative du président de la Ligue de Martinique, Joey a aussi eu l’opportunité d’intégrer l’équipe « Antilles-Guyane » pour la coupe des départements. Celle-ci réunit chaque année les 16 meilleures équipes Départementales de France. Les nageurs s’affrontent sur une journée par le biais de relais et différentes courses individuelles. L’équipe termine quatrième, une superbe performance qui a permis aux meilleurs nageurs de la Caraïbe de se rassembler et de mieux se connaître. Ces résultats montrent que la natation se porte bien dans le bassin caribéen et qu’elle permet aux jeunes de vivre de belles aventures sportives. _AF

44 vues totales, 44 vues aujourd'hui