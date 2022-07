ÉVÈNEMENT : Le 721 Festival confirme son succès

La troisième phase du festival qui s’est déroulée samedi dernier au Boom Boom Night Club continue d’inscrire le 721 Festival comme l’évènement à ne pas manquer en ce mois de juillet 2022.

Pour rappel, tous les samedis de juillet, le 721 Festival accueille un artiste international qui partage l’affiche avec les DJs résidents au Boom Boom Night Club. Le grand final de clôture du festival, organisé par le District 721, aura lieu le 30 juillet au Carnival Village. L’aventure a débuté le 2 juillet, rassemblant plus d’un millier de personnes avec la prestation de Gyptian. La popularité de l’évènement n’a pas tardé à se répandre. La seconde soirée avec Admiral T a confirmé le succès du festival, rameutant la foule et transformant le Boom Boom Night Club en endroit prisé. Bien connu des scènes musicales saint-martinoises, le nom d’Admiral T se devait de figurer parmi les artistes programmés au 721 Festival. L’auteur-compositeur-interprète guadeloupéen a donné un show fidèle à sa réputation : grandiose. Samedi dernier, la prestation de B Young a été aussi remarquée qu’appréciée par le public rassemblé en masse pour s’ambiancer jusqu’aux petites heures de la nuit. Ce ne sont pas moins de 600 personnes qui se sont réunies pour admirer la performance scénique de l’artiste anglais dont le tube « Jumanji » résonne encore à Simpson Bay. C’est la première fois qu’il se produisait à Saint Martin et certainement pas la dernière. S’il est bon de voir et de revoir des artistes qui sont familiers du public saint-martinois, les organisateurs du festival avaient aussi à cœur de ramener des artistes étrangers qui ne se sont jamais produits auparavant sur le territoire. Ce samedi 23 juillet, pour la quatrième date du 721 Festival, place au rappeur new-yorkais Real CJ dont le morceau « Whoopty » fera à son tour écho aux alentours du Boom Boom Night Club. Trois DJs pour chauffer la salle : DJ Classy D, DJ Outkast et DJ Eddy. La soirée concert avec Real CJ sera d’ailleurs la dernière au Boom Boom Night Club. Le 721 Festival déménagera pour la grande soirée de clôture du 30 juillet au Carnival Village avec un quinté de choix sur la scène musicale : Fat Joe, Mavado, Kalash, C Kay et Stony. Sans oublier tous les DJs résidents du District 721. Le prix des préventes varie selon les soirées et les tickets sont disponibles en ligne ou directement au District 721. _Vx

Infos : +590 690 39 84 61 ou +1 721 544 0721

Instagram : District721SXM ou boomboom.nightclub

https://www.district721sxm.com

District 721

64 Welfare Road à Simpson Bay

