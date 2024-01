NATATION : Le club Caib Swim Team en haut de l’affiche

Depuis le début de la saison, l’équipe de natation Carib Swim Team (CST) a réalisé d’importants exploits loin de ses bases.

Au cours de la première semaine de novembre, un contingent de nageurs talentueux de la Carib Swim Team a participé à l’Aruba Dolphins Invitational, un événement qui a permis à de jeunes athlètes de concourir à un niveau international. ProPhysio SXM a généreusement sponsorisé l’hébergement de l’équipe, s’assurant ainsi que les contraintes financières n’entravent pas leur participation.

« Notre engagement à soutenir le développement de la jeunesse et l’excellence sportive est inébranlable. Nous sommes fiers d’avoir sponsorisé l’équipe de natation Carib et nous félicitons tous les étudiants pour leurs résultats exceptionnels lors de l’Aruba Dolphins Invitational », a déclaré Peter Prinsen, fondateur de ProPhysio SXM.

Des félicitations sont adressées aux nageurs Declan Boyd, Lejaelin Richardson, Kimaia Stephen, Pepijn Vriezen, Simon Creusot et Jaylin Martiens, dont beaucoup ont battu leurs records personnels et acquis une expérience précieuse. Caithlyn Challenger, Saphire Thompson et Joey Schvartz-Arnaud se sont distingués en tant que médaillés, Joey et Saphire se classant parmi les trois premiers dans leurs catégories d’âge respectives, ce qui leur a permis de remporter des trophées très convoités.

Suite à ce succès, un deuxième groupe de nageurs du CST s’est rendu à Curaçao pour le Sigfried Fransisco Invitational à la mi-décembre. Les équipes de natation Dolphins et Super Splash représentaient également Saint-Martin. Les groupes ont fait preuve d’une camaraderie et d’un esprit sportif excellents, faisant de la rencontre une expérience vibrante et passionnante pour tous, avec des possibilités d’apprendre les uns des autres et de partager l’expérience unique de représenter l’île au niveau international.

Les nageurs talentueux représentant le CST à cet événement étaient Brandon Girier Dufournier, Lois Geerdink, Philip Chang Sing Pang, Kjeld van der Meer, Aiyana Bourne, Adaya Bourne et Nihal Chugnani. Chacun de ces participants s’est classé parmi les dix premiers, Adaya Bourne recevant un trophée bien mérité pour avoir obtenu la deuxième place dans la catégorie des meilleurs nageurs de son groupe d’âge.

À leur retour, les membres du CST ont été accueillis à l’aéroport par le ministre de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports, M. Samuel, qui a tenu à féliciter l’ensemble des nageurs pour leur brillante prestation sur le plan régional et international. _AF

