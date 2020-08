Miss Saint-Martin / Saint-Barthélemy : Naïma Dessout, remporte le concours de beauté

Les membres du jury ont eu fort à faire jeudi dernier pour départager les quatre candidates en lice pour l’élection de Miss Saint-Martin / Saint-Barthélemy. La jeune Naïma Dessout a remporté tous les suffrages.

C’est au terme d’une soirée de gala organisée au 978 Sanctorum que le nom de la candidate au titre de Miss Saint-Martin / Saint-Barthélemy a été révélé par le jury.

Après les traditionnels défilés en maillot de bain et en robe de soirée, qui n’ont pas manqué de ravir le public, la sublime Naïma Dessout, 18 ans, a décroché le titre de reine de beauté. Elle représentera les Îles du Nord au célèbre concours de beauté Miss France, prévu en décembre prochain. Naïma Dessout, nous raconte comment elle a vécu ce moment. « J’étais stressée au début mais j’ai fini par me détendre. Cela s’est bien passé.

Aujourd’hui il faut que je prenne confiance en moi et que je travaille davantage » a expliqué avec humilité Naïma Dessout. « J’ai toujours eu une envie de participer à l’élection de Miss Saint-Martin/Saint Barthélémy mais je n’avais pas encore l’âge. Ne sachant pas quoi faire cette année, je me suis dit que c’était l’opportunité de tenter ma chance » relate celle qui entend « tout donner pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy » en décembre prochain à l’occasion de la 91ème élection de Miss France. Les dauphines sont, dans l’ordre, Carla Deidda, Loula Nemegyei et Taïcha Laurore. Naïma Dessout succède à Layla Berry, onzième du concours Miss France 2020, au titre de Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy.

