Ministre délégué en charge des Outre-mer : Jean-François Carenco cède sa place à Philippe Vigier

Après un an d’exercice en tant que ministre délégué des Outre-mer, Jean-François Carenco quitte la rue Oudenot et passe son pouvoir à Philippe Vigier, député MoDem d’Eure-et-Loire depuis 2007 et ancien membre de la délégation aux Outre-mer à l’Assemblée Nationale.

Louis Mussington, président de la Collectivité, s’est dit attristé par cette annonce mais confiant pour l’avenir. Après avoir créé une relation de confiance et une communication fluide entre lui et l’ancien ministre délégué des Outre-mer, Louis Mussington a déclaré lors de la conférence de presse relative aux 72 mesures prises par le comité interministériel des Outre-mer le 21 juillet dernier, qui marquait la passation de pouvoir entre l’ancien et le nouveau ministre délégué des Outre-mer : « Merci à mon ami Carenco pour son accompagnement sans borne ». Pour le député Frantz Gumbs, proche de Philippe Vigier, « on ne peut pas accorder à Philippe Vigier la même affection, la même empathie qu’avait Jean-François Carenco pour les Outre-mer mais je ne manquerai pas de lui donner mon avis en espérant pouvoir le faire venir prochainement à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ». En présence de son ministre de tutelle, Gérald Darmanin, Philippe Vigier, biologiste dans le civil âgé de 65 ans, prenait donc, le 21 juillet dernier, la direction ministérielle des douze territoires d’Outre-mer. Le ministre délégué sortant, Jean-François Carenco, a déclaré, ému : « Je suis heureux et fier d’avoir servi les Outre-mer, d’avoir servi la République, d’avoir servi son Président, qui m’a fait confiance », invitant son successeur à avoir « de l’amour » pour les territoires ultramarins, de prendre en considération sa culture au sens large avant de lui remettre symboliquement comme feuille de route, son dossier du comité interministériel des Outre-mer (CIOM) qu’il juge extrêmement important afin de le guider dans sa mission. Philippe Vigier a salué le mandat de son prédécesseur accompagné de ces mots : « Je dis aux femmes et aux hommes de ces territoires que je serai à leur écoute. Je crois que ça exige de la part du gouvernement d’être à la hauteur. Je veux dire à ces 2,6 millions d’hommes et de femmes que nous sommes là pour apporter un meilleur avenir, tous ensemble ». _Vx

