POLITIQUE : Remaniement ministériel: Gabriel Attal nouveau Premier ministre

Après la démission d’Élisabeth Borne ce 8 janvier 2024, Gabriel Attal a été nommé ce mardi 9 janvier pour la remplacer au poste de Premier ministre.

Il s’agit du quatrième locataire de Matignon sous l’ère d’Emmanuel Macron. Avec cette nomination, Gabriel Attal, 34 ans, devient le plus jeune Premier ministre de la Ve République, battant le record du socialiste Laurent Fabius, nommé à 37 ans en 1984. Né le 16 mars 1989 à Clamart (Hauts-de-Seine), Gabriel Attal a occupé quatre postes ministériels : d’abord secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse de 2018 à 2020, porte-parole du gouvernement et secrétaire d’État auprès du Premier ministre de 2020 à 2022, ministre délégué de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en charge des Comptes publics de 2022 à 2023, puis ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Nommé il y a moins de six mois au ministère de l’Éducation nationale, la première tâche de Gabriel Attal est de former un nouveau gouvernement sous le signe du «réarmement» vanté par le chef de l’État lors de ses vœux du Nouvel An : réarmement industriel, économique, européen mais aussi «civique». Le nouveau Premier ministre doit également rassembler la majorité, fracturée par le vote de la loi immigration. Ce dernier déclarait concernant sa nouvelle nomination : « Merci Monsieur le Président pour votre confiance. Je mesure l’honneur qui m’est fait d’être nommé Premier ministre. Un cap : garder le contrôle de notre destin, libérer le potentiel français et réarmer notre pays. Au travail, avec force, humilité et sans tabou au service des Français ». Élisabeth Borne, la troisième Première ministre d’Emmanuel Macron et première de ce second quinquennat, sera donc restée un an, sept mois et vingt-trois jours à Matignon. Ce qui la place à la 20ème place au classement de longévité des locataires de Matignon, entre les socialistes Laurent Fabius et Pierre Bérégovoy. « Alors qu’il me faut présenter la démission de mon gouvernement, je voulais vous dire combien j’ai été passionnée par cette mission, guidée par le souci constant, que nous partageons, d’aboutir à des résultats rapides et tangibles pour nos concitoyens », a écrit Élisabeth Borne dans sa lettre de démission. Détails de la nouvelle composition du gouvernement dans notre édition de lundi.

Nouvelle composition du gouvernement : sept hommes et sept femmes

La composition du gouvernement de Gabriel Attal, nouveau Premier ministre, a été annoncée ce jeudi 11 janvier à 19h30 (heure parisienne) au Palais de l’Élysée. C’est le secrétaire général de l’Élysée Alexis Kohler qui a fait part des détails de cette liste. Un premier conseil des ministres se tiendra ce vendredi 12 janvier 2024.

• Premier ministre : Gabriel Attal

• Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique : Bruno Le Maire

• Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer : Gérald Darmanin

• Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités : Catherine Vautrin

• Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques : Amélie Oudéa–Castéra

• Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire : Marc Fesneau

• Ministre de la Culture : Rachida Dati

• Ministre des Armées : Sébastien Lecornu

• Garde des Sceaux, ministre de la Justice : Éric Dupond–Moretti

• Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères : Stéphane Séjourné

• Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires: Christophe Béchu

• Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : Sylvie Retailleau

• Ministre chargée du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement : Prisca Thevenot

• Ministre chargée des Relations avec le Parlement : Marie Lebec

• Ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations : Aurore Bergé

_Vx

62 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter