ÉDUCATION : Attribution d’aides exceptionnelles à 69 étudiants de BTS

Le Conseil Exécutif du 22 décembre 2023 fait ici un joli cadeau de soutien de suivi des études à la jeunesse saint-martinoise en décidant d’attribuer des aides exceptionnelles à 69 étudiants de BTS scolarisés au Lycée Professionnel Daniella Jeffry et au Lycée Général et Technologique Robert Weinum de Saint-Martin.

Par délibération prise en date du 13 juillet 2023, la Collectivité a fait le choix d’aider financièrement les étudiants se destinant à (pour)suivre leurs études hors de Saint-Martin. Sur cette base, 611 étudiants ont sollicité et obtenu de la Collectivité une aide financière évaluée à 2.903.700€. Le dispositif n’est accessible qu’à ces étudiants, ceux restés à Saint-Martin ne pouvant réglementairement que bénéficier des aides du CROUS. Consciente de la charge que représente le suivi des études sur place, et compte tenu des difficultés rencontrées au quotidien, la Collectivité a décidé d’octroyer une aide financière par délibération du 22 décembre 2023 à 69 étudiants. Fixé à 3.000€ aux étudiants de BTS inscrits dans les deux lycées publics que sont le Lycée Professionnel Daniella Jeffry et le Lycée Général et Technologique Robert Weinum, ce soutien permet notamment de couvrir les frais liés à l’achat de matériels informatiques, à l’achat de la carte de bus et à la restauration. Le plan de financement de ce dispositif d’aides au titre de l’année universitaire 2023-2024 s’établit à 207.000€. Sur cette somme globale, un montant de 175.950€ devrait être remboursé par le Fonds Social Européen + ; la somme restante à la charge de la COM s’établit à 31.050€. _Vx

