MICRO-TROTTOIR : Quel est le meilleur conseil à offrir à un touriste découvrant Saint-Martin pour la première fois ?

En cette saison hivernale, plutôt que de skier ou de se blottir près du feu, des milliers de voyageurs préfèrent profiter du soleil de Saint-Martin. Pour vous guider en dehors des sentiers battus, les locaux partagent leurs petits secrets.

Bruno (facteur) : Les piscines naturelles de Guana Bay. C’est un lieu retiré des coins touristiques. C’est l’occasion de visiter un bel endroit sans être immergé dans la masse touristique. Les touristes vont beaucoup à la plage alors qu’il y a des espaces naturels sublimes où on peut vraiment profiter de la nature sauvage de Saint-Martin.

Fanny (vendeuse de bijoux) : Pour les plus sportifs, il faut absolument se procurer la carte des randonnées parce qu’il y en a plus qu’on pense à Saint-Martin. Et, pour ceux qui veulent se détendre, c’est toujours une bonne idée de louer un catamaran et partir jusqu’à Anguilla, Pinel ou les autres îles voisines. Quand on est sur l’eau, on ne voit que du beau !

Sylvie (cheffe d’escale dans une compagnie aérienne) : Je conseille aux nouveaux venus de découvrir le coin de Pic Paradis. Après une belle balade, on peut même se restaurer dans un lieu magique au cœur d’un paysage tropical. On y retrouve plein de singes venus chercher des fruits. On se sent vraiment ailleurs et je crois que c’est le but du voyage !

