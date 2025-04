MICRO-TROTTOIR : Entre foi et traditions, comment s’est passé votre weekend de Pâques ?

Chasse aux œufs, messes pascales et repas familiaux ont rythmé ce weekend prolongé de Pâques. Croyants ou non, les habitants de l’île ont célébré ce jour symbolique en famille ou entre amis.

Andrise (technicienne de surface) : Je suis allée à l’église vendredi après-midi et dimanche matin. Mon groupe de chorale et mon mari m’ont accompagnée. C’est un événement très important pour nous, les chrétiens – et surtout pour mon âme. Ensuite, j’ai préparé un bon dîner pour toute la famille, comme je le fais chaque année à cette occasion.

Mercien (ouvrier du bâtiment) : Même si je suis chrétien pratiquant, Pâques ne me touche pas beaucoup dans l’histoire de la Bible. Pour moi, ce n’est pas très important de célébrer cet événement. À dire vrai, je commémore plutôt la mort de Jésus. Mais bien sûr, comme tout le monde, je suis tout de même allé retrouver ma famille autour d’un généreux repas.

Michael (menuisier) : Lundi, avec ma femme et mes enfants, on est allés à la plage du Galion. On a passé un moment exceptionnel. Il y avait de la musique et beaucoup de familles. Les enfants jouaient dans l’eau, les adultes jouaient au domino, on était tous ensemble. On organise toujours quelque chose pour Pâques, mais pour la première fois cette année, on n’a pas campé. En revanche, on a dégusté des crabes qu’on avait pêchés et préparés soigneusement !

