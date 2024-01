MICRO-TROTTOIR : La clientèle touristique est-elle au rendez-vous dans votre établissement ?

Franck Basili (restaurant Bistro de la Mer)

« Sincèrement, on peut dire que la saison touristique a bien débuté. Ce qui est une bonne chose pour nous restaurateurs ! Par rapport aux années précédentes, nous avons une clientèle européenne plus importante sur l’île avec la présence d’Italiens, Portugais et Espagnols. Je n’oublie pas non plus les Américains et Canadiens toujours ravis de revenir chaque année sur la « Friendly Island ». La saison a réellement débuté une semaine avant les fêtes de Noël. Nous avons enregistré une petite baisse de fréquentation uniquement la première semaine de janvier. L’activité a bien repris depuis. Nous tournons en moyenne à 200-250 couverts par jour (du matin au soir, ndlr). Ce qui est une bonne moyenne » !

Léonord Saintil (restaurant Villa Royale)

« Je ne pense pas être le seul restaurateur satisfait de la bonne fréquentation touristique sur l’île et plus particulièrement sur Grand-Case où mon restaurant est situé. Entre la période du 20 décembre et du 6 janvier, nous avons battu tous les records en termes de réservations. C’est du jamais vu ! C’était pourtant loin d’être gagné avec notamment la flambée des prix des billets d’avion. Finalement, cela n’a pas empêché les touristes d’être présents en nombre à Saint-Martin. Nous travaillons aussi beaucoup avec la clientèle locale. Que ce soit les touristes de passage sur l’île ou les locaux, les clients raffolent de la cuisine créole traditionnelle (rires). Tout le monde est le bienvenu chez nous » !

Franck Vuillemin (restaurant Ocean 82)

« C’est de très loin notre plus belle saison depuis l’ouverture du restaurant il y a 11 ans ! C’est complètement fou, nous n’avons jamais eu autant de monde dans notre établissement ! Comme quoi la destination Saint-Martin attire toujours autant de visiteurs chaque année. Dans ce sens, l’Office de Tourisme fait du très bon travail en termes de promotion de la destination. Du 20 décembre au 15 janvier, nous avons été débordés par l’afflux des clients. Croyez-moi, il a fallu s’organiser tous les jours pour répondre à la demande de notre clientèle toujours aussi sympathique. Notre précédent record était de 256 couverts/jour. Cette année, nous avons frôlé les 300 couverts (296, ndlr). C’est bien connu, les records sont faits pour être battus « ! _AF

