MICRO-TROTTOIR : « En cette journée mondiale du recyclage, comment y contribuez-vous au quotidien ? »

« Avant d’arriver à Saint-Martin, je recyclais énormément, presque tout en fait. Je faisais même du compost. Ici, c’est plus difficile vu le retard en termes de tri des déchets mais il faut néanmoins continuer à aller dans ce sens, pour le bien de la planète et le futur de tous. Je n’utilise par exemple plus de pailles en plastique, il existe à présent de nombreux substituts comme les pailles en bambou ou en plastique recyclable mais nous devons tous aller dans ce sens, nos élus y compris. » Steph

« J’ai été très inspirée par Pierre-Antoine Guibout qui est parvenu à recycler les sargasses pour en faire des feuilles de papier et du carton. Il a poussé son projet jusqu’à en fabriquer des briques comme nouveau matériau de construction. Même si on peut reprocher à nos îles d’être en retard sur le recyclage, il n’en reste pas moins que les idées pour faire évoluer les mentalités sont là. Personnellement, je continue de trier au quotidien sans pour autant me dire que ça ne sert probablement à rien, cette façon de penser ne peut plus durer. Trier et recycler est un style de vie qui doit être adopté par tout le monde, c’est une éducation que nous devons transmettre à nos enfants mais à aussi à toutes les générations. Il n’y a que comme ça qu’on parviendra à diminuer notre consommation de plastique et révolutionner notre façon de consommer. » Chrystelle

« Il n’est plus à prouver que le combat contre le réchauffement climatique et la préservation de l’environnement est au centre de tous les débats. La réouverture de la Déchèterie de Galisbay a été un grand soulagement personnellement, il est d’autant plus indispensable d’avoir une structure de ce type sur un territoire comme l’île de Saint-Martin. Il y a encore beaucoup à faire concernant le tri sélectif des déchets mais la population saint-martinoise doit se montrer impliquée et demandeuse que les choses évoluent dans ce sens. » Alex

